寻找守护忠武公位土的民众后代并颁发感谢牌. June. 08, 2022 07:52. by 李素妍记者 always99@donga.com. 文化遗产厅下属显忠祠管理所将寻找为守护日本帝国主义强占时期面临拍卖危机的忠武公的位土（筹集墓地管理费的土地）而捐款的民众的后代。 显忠祠管理所7日表示，“寻找李忠武公遗迹保存民族捐款后代的运动”将从5日开始到12月31日结束。1931年5月，忠清南道牙山市阴峰面的忠武公位土面临被日本银行拍卖的危机，显忠祠管理所在主页（hcs.cha.go.kr）上公开了要求“守护忠武公位土”并捐款的2万多名捐赠者和400多个团体的名字。在名单中搜索祖先的名字，确认当代寄托人居住的地区名称等后，按下后代申请按钮，并附上证明与寄托人有家庭关系的除籍登记本或族谱即可。显忠祠管理所计划以文化遗产厅厅长的名义向其后代赠送感谢牌，并举行邀请文化活动。 守护忠武公位土的民族捐款运动始于1931年5月13日《东亚日报》的一篇题为《被拍卖2000韩元的李忠武公墓位土》的报道。从报道刊登的第二天开始，向东亚日报社附寄捐款的信件层出不穷。得益于民族捐款，1932年6月恢复了忠武公位土，显忠祠也进行了重建。显忠祠成立于1706年，1868年大院君时期被废止。今年是显忠祠重建90周年。

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