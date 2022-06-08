Kakao：“以关注话题为中心，通过‘开放链接’实现元宇宙环境”. June. 08, 2022 07:53. by 金道炯 dodo@donga.com. Kakao正在推进名为“Kakao Universe”的元宇宙（三维虚拟世界）战略。也就是说，以关注话题为中心，通过连接用户的“开放链接（open link）”实现元宇宙环境，在Kakao简历等方面也将适用元宇宙概念。 Kakao代表理事南宫勋7日召开在线记者座谈会，表示正在准备Kakao元宇宙的第一步—开放链接服务。开放链接是拥有兴趣、场所、人物等共同关注话题的用户可以聚在一起沟通和享受的服务，以Kakao Talk开放聊天为基础，提供在Kakao共同体内运营的各种服务。例如，访问著名厨师运营的Kakao Brunch（早餐兼午餐）的用户可以按下连接该早午餐的开放链接，分享对食物的关心，还可以一起进行美食店旅行等活动。 Kakao Talk用户除了聊天工具的本来目的外，还将增加非目的性交流要素，让用户感受到多种乐趣。下半年（7~12月）将全面改编简历功能，让使用者以自己的角色丰富多彩地表现自己，并培养各自的宠物。Kakao除了简历外，还计划增加朋友标签、对话标签等Kakao Talk整体上以趣味为重点的服务，扩大Kakao元宇宙。 此外，还提出了通过与Kakao共同体的合作，将原本以文本为主的Kakao服务扩大到图像、影像、虚拟现实领域的计划。Kakao Brain计划以超巨大人工智能（AI）模型为基础，推出任何人都可以轻松制作属于自己的角色的服务（相互作用型AI）和以内容为基础，与虚拟人物像朋友一样对话的服务（对话型AI）。Kakao子公司“Neptune”正在与元宇宙开发公司“Colorverse”一起准备开放型元宇宙平台“Colorverse”服务。南宫勋代表说：“‘Kakao元宇宙’的目标是，用一个Kakao连接世界上所有关心话题的世界。”

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