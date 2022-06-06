朝鲜4处发射8枚导弹，“金正恩掩体”将面临被瞄准. June. 06, 2022 07:37. . 朝鲜昨天在平壤顺安、平安北道东仓里、平安南道价川、咸镜南道咸兴等4个地方各发射了2枚短程导弹，共向东部海域发射8枚导弹。这是今年以来的第18次武力示威，也是尹锡悦政府上台后的第三次。这距离随着有分析认为朝鲜即将进行第七次核试验、韩美在日本冲绳附近海域动员美军核动力航母举行联合海上演习仅时隔一天。韩美日三国一致谴责朝鲜的挑衅行为，并承诺加强对朝防卫态势和遏制力。 朝鲜昨天的导弹挑衅，实际上是在所有准备就绪的核试验之前，通过展示同时多发的突袭打击能力，试探韩美应对的意图。上月底，美国总统拜登结束韩日巡访后，朝鲜立即混合发射了包括洲际导弹在内的3枚导弹，进行了挑衅。此次韩美海上演习结束后，朝鲜立即将发射点和机型多样化，进行了大规模挑衅。朝鲜到处炫耀将韩国夷为平地，是“核打击要塞”，并威胁不会屈服于韩美、韩美日对朝鲜施压。 朝鲜很有可能以本月上旬预告召开的劳动党全体会议为契机，决定进行核试验。对外挑衅有可能成为防止本来就因新冠疫情而呻吟的居民们民心背离的惯常选择。但是核试验对于中国和俄罗斯来说也是包庇朝鲜有负担的挑衅，因此朝鲜也在考虑这个时间点。朝鲜乘着最近激化的新冷战对决氛围，进行了机会主义挑衅。因此有分析认为，本月底尹锡悦总统有望出席北大西洋公约组织峰会，朝鲜可能会以西方阵营的联合呼声高涨为机会，以中俄的旁观为借口，强行进行核试验。 但朝鲜的核挑衅只是一场让自己动弹不得的危险赌博。经确认，美军最近在关岛基地部署了战略轰炸机编队。B-1B轰炸机在2017年朝鲜进行第六次核试验后，也曾越过东海“北方界线”在北方公海上深夜飞行，使金正恩政权进入紧急状态。核挑衅将加强韩美联合战斗力的装填和瞄准态势，并将所有美军战略资产引入韩半岛周边。其可怕的战斗力瞄准点将是朝鲜核、导弹设施、劳动党办公楼和金正恩的藏身之处。

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