崔夏英在“伊丽莎白女王音乐大赛”上登鼎……在大提琴领域韩国人首次获得冠军. June. 06, 2022 07:37. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 5日凌晨（当地时间）在比利时布鲁塞尔闭幕的“2022伊丽莎白女王国际音乐比赛大提琴”单元，大提琴演奏家崔夏英（24岁）成为首位获得该领域冠军的韩国人。1937年创立的伊丽莎白女王国际音乐比赛与肖邦国际音乐比赛、柴可夫斯基国际音乐比赛一起，被并称为世界三大国际音乐比赛。每年轮流举行小提琴、声乐、作曲、钢琴其中一项，作曲部门在2012年最后被废除后增加了大提琴。大提琴在2017年首次举行了比赛，今年是第二次。 崔夏英说：“当我听到自己的名字时，感觉心脏停止了跳动。伊丽莎白女王音乐大赛的观众们比任何比赛都更热爱音乐。在演奏过程中，感觉就像参加了音乐庆典一样”，通过驻比利时韩国文化院发表了获奖感言。 冠军奖金为2.5万欧元（约3370万韩元）。第二名是中国的陈亦柏，第三名是来自爱沙尼亚的马塞尔•约翰内斯•基茨。在今年的比赛中，包括崔夏英、文泰国、尹雪、郑宇灿等4名韩国人在内的12人进入了决赛。在决赛中，参赛选手与斯蒂芬•德内布指挥的布鲁塞尔爱乐乐团合作，分别演奏作曲家厄克•维特曼的新曲《5首小曲》和演奏者选择的协奏曲各1首。崔夏英的个人曲目选择了现代作曲家鲁托斯瓦夫斯基的协奏曲，获得了冠军。 从2015年开始与伊丽莎白女王音乐比赛签订业务协议，支援该大赛的韩国参赛者和评委的驻比利时韩国文化院院长金在焕（音）表示：“从预选赛开始，观众们就热烈响应崔夏英的演奏，预感到会取得好结果。”文化体育观光部长官朴宝均5日通过贺电祝贺说：“这是对音乐的纯粹热情、艺术创造力、挑战精神造就的结果。” 崔夏英2006年通过锦湖英才音乐会出道，2011年获得勃拉姆斯国际音乐比赛最年轻第一名，2018年获得彭德雷茨基国际大提琴比赛冠军。她曾就读于韩国艺术综合学校预备学校和韩国艺术英才教育院，之后在英国珀塞尔音乐学校修学。此后，她又在德国克朗贝格学院完成了学士和硕士课程。从2017年开始，她在克朗贝格学院附属的埃曼努埃尔•福尔曼会展中心担任讲师，从2020年开始在柏林国立艺术大学修学，作为Etoile Classic所属艺人活动。2019年她被选为锦湖乐器银行受惠者，租赁使用保罗•马吉尼大提琴。 在伊丽莎白女王音乐比赛中，女高音歌唱家洪慧兰和女高音歌唱家黄秀美分别获得了2011年和2014年声乐部门的第一名。林智英在2015年小提琴领域获得第一名。到2012年为止举行的作曲部门中，2008年赵恩华和2009年全敏宰分别位居第一。

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