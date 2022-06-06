朝鲜在韩美军事演习第二天发射8枚短程弹道导弹. June. 06, 2022 07:38. by 申镇宇记者、尹相虎 军事记者 niceshin@donga.com、ysh1105@donga.com. 朝鲜5日上午在平壤顺安等4个地方向东部海域集中发射了8枚短程弹道导弹。这是朝鲜首次集中发射8枚弹道导弹，也是尹锡悦政府上台（5月10日）后的第三次导弹挑衅。尹锡悦当天中途出席由国家安保室长金圣翰主持的国家安全保障会议常任委员会，听取了有关此次挑衅内容的报告，并指示，“要持续加强包括韩美导弹防御演习在内的韩美延伸遏制和联合防卫态势”。据悉，在朝鲜集中进行各种导弹挑衅、与韩美“强对强”对峙的情况下，距离第七次核试验事实上只剩下国务委员会委员长金正恩的指示，韩半岛的紧张局势短期内将进一步加剧。 朝鲜此次挑衅是继5月25日发射疑似“火星-15”型洲际导弹和短程导弹后，时隔11天再次发射。这一次，从上午9时8分左右开始，在35分钟的时间里，朝鲜在4个地方集中发射了多枚短程导弹，展示了同时打击韩国的能力。韩国军方认为，朝鲜依次发射了朝鲜版“伊斯坎德尔（KN-23）”“陆军战术导弹（ATACMS，KN-24）、新型战术诱导武器等至少3种以上的短程导弹。 分析认为，朝鲜此次发射导弹是针对2日至4日在日本冲绳附近海域举行美核动力航母参加的韩美联合军演的“针锋相对的挑衅”。韩美自2017年11月以后，时隔4年零7个月再次动员航母实施了联合军演。 有分析认为，此前的3日，美国朝鲜事务特别代表金圣提及“适当的军事态势调整”等，韩美日接连发出警告信息，对此表示不满的朝鲜印证了最多可以用核武器同时打击8处对韩目标的能力。韩国军方高级官员表示：“龙山总统室、韩美联合司令部、平泽美军基地等有事时展开美国增援战斗力的港口和机场等，都有可能成为假想目标。” 美国国务院当天就朝鲜发射弹道导弹一事表示：“国际社会谴责朝鲜露骨、一再地违反联合国安理会多项决议。”“朝鲜必须遵守安理会决议规定的（对朝制裁）义务。”日本首相岸田文雄也强调：“（朝鲜的挑衅）威胁地区和国际社会的和平与稳定，绝对不能容忍。”

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