与新冠肺炎死亡人数的顶点相比，现有死亡病例规模锐减至25分之一水平. June. 06, 2022 07:38. by 李智云记者 easy@donga.com. 据调查，随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的流行趋势逐渐减弱，死亡者发生规模与“奥密克戎变异毒株”的高潮时期相比减少至25分之一水平。 据疾病管理厅5日透露，最近一周（5月30日~6月5日）因新冠病毒死亡的患者达100人。在死亡人数最多的3月20日至26日，一周死亡人数达到了2516人。截至5日0时，新增确诊病例9835例，仅隔三天再次降至1万人以下。 从6日开始，医护人员通过非面对面方式确认新冠病毒居家治疗患者的健康状况的电话监控将减少。此前，60岁以上高龄者、免疫力低下者等“集中管理人群”每天接受2次电话监控，但从当天开始将减少到每天1次。以5日为基准，居家接受治疗的患者为8.4092万名，其中4476名是集中管理人群。 中央灾难安全对策本部认为，新冠肺炎确诊患者可以直接到医院接受治疗的环境已经充分具备，因此做出了上述决定。据中央灾难安全对策本部透露，以2日为基准，全国6446家医院和诊所被指定为新冠肺炎门诊中心。另外，可以面对面诊疗小儿确诊者的4100多家医疗机构正在运营中。需要面对面诊疗的居家治疗患者可以通过电话预约后访问医疗机构。 但是，由于对确诊者维持隔离义务，居家治疗患者可以打电话接受咨询的24小时医疗咨询中心将继续运营。政府最早将于15日公布是否废除确诊者的隔离义务。

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