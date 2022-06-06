孙兴慜将在与智利队的比赛中迎来个人国家队百场里程碑. June. 06, 2022 07:39. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韩国国家男子足球队队长孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）将加入百场俱乐部（参加100场国家队A级比赛）。 国家队将于6日晚上8时在大田世界杯体育场与智利队进行友谊赛。通过2日与巴西队的比赛，孙兴慜参加了99场A级比赛，如果在与智利队的比赛中登场，他将创下100场A级比赛的出场纪录。以大韩足球协会的统计为准，截止到目前，韩国男子球员中出战100场以上A级比赛的球员有前国家足球队主教练车范根、蔚山现代队主教练洪明甫（以上均为136场比赛）等15人。孙兴慜将成为韩国男足历史上第16位百场俱乐部成员。 孙兴慜在99场国家队A级比赛中攻入31球。他将继车范根（58球）、23岁以下足球代表队主教练黄善洪（50球）、仁川前副团长朴利天（36球）、前大韩足球协会副会长金在汉、李同国（以上33球）之后，排在第6位。在2010年与叙利亚队的友谊赛（1-0•胜）中，孙兴慜首次在A级比赛中亮相，而在第三场A级比赛2011年亚洲杯与印度队的比赛（4-1•胜）中他则收获了个人国家队首球。这是继前大田队主教练高宗秀（18岁零87天）之后，韩国球员历史上最年轻的A级比赛进球排名第二的记录（18岁零194天）。在世界杯决赛圈阶段比赛中，孙兴慜攻入3球，与安贞桓、全北顾问朴智星一起创下了韩国球员在世界杯上的最多进球纪录。他擅长使用双脚，在31球中左脚踢进了10球。 据大韩足球协会透露，孙兴慜参加了6场世界杯正式比赛、12场亚洲杯正式比赛、35场世界杯和亚洲杯预选赛、46场友谊赛。其中，首发出场82场比赛、打满全场的比赛51场、作为队长登场30场。在孙兴慜出场的比赛中，韩国队取得了50胜17平32负的成绩。孙兴慜表示，“虽然在与巴西队的比赛中表现出了遗憾的结果，但在与智利队的比赛中，将展现出更好的比赛。” 第二个6月A级比赛对手智利队在国际足联（FIFA）排名第28位，比韩国队（第29位）高一个名次。虽然球队在2015年、2016年连续两次获得美洲杯冠军，但在2022卡塔尔世界杯南美地区预选赛上以第7名的成绩未能进入决赛圈。在此次友谊赛上，阿莱克西斯•桑切斯、阿图罗•比达尔（以上国际米兰）等老将大举缺席。25人中有13人是本国联赛所属球员，从新老交替的角度出发，以接近2进级的年轻球员为主组建了球队。 曾执教过塞维利亚、毕尔巴鄂竞技队（以上西班牙）、巴拉圭国家队的主教练贝里索在上任智利国家队主教练后，将通过此次友谊赛首次亮相。 韩国国家队主教练保罗•本托在5日的记者会上表示：“智利队在执教经验丰富的新任主教练的指挥下，将运用强有力的防守和短而有效的配合体系”，“将通过上场与巴西队的比赛，发展需要完善的部分。”

한국어