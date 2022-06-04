“货物连带”连续两天拒绝向海特真露工厂送货. June. 04, 2022 08:51. by 申东镇记者、朴成民记者 min@donga.com、min@donga.com. 全国民主劳动组合总联盟（民主劳组）公共运输工会货物连带本部（货物连带）预告从7日起进行无限期总罢工，这种情况下，进行部分罢工的海特（Hite）真露工厂接连出现拒运，烧酒出库量减少，生产一度中断等，供给出现差池的忧虑正在加大。 据海特真露和警方3日透露，海特真露的货物运输委托公司——水养物流所属的货物联带130多名工会成员于前一天下午2时左右试图占领京畿道利川市海特真露工厂。在用货车堵住工厂正门、妨碍非工会成员运输的过程中，部分工会成员因涉嫌殴打警察而被捕。当天因运输受阻，工厂停产约8个小时，3日重新启动。 利川工厂和清州工厂占海特真露烧酒生产的70%，从上个月起进行部分罢工，日均出库量减至平时的59%。负责两地运输的130多名货车车主在今年3月加入货物联合会后，要求提高30%的货物运费和雇佣继承等。海特真露计划通过运输公司的追加合同，最大限度地减少物流差池。 货物连带表示，“占全体运输费30%~50%的油价大幅上涨，生存权受到威胁”，要求提高运费和废除安全运费制限时制等。安全运费是支付给货物运输劳动者的一种最低工资，从2020年开始到今年年末为止，实施了3年限时制。 国土交通部对集体拒运表明了严正应对的立场。对于封锁出入口、毁损车辆等妨碍非法运输的行为，将暂停驾照、吊消驾照，如果不服从开始工作的命令，将取消货物运输从业资格。韩国经营者总协会等经济六团体敦促：“在全球运输困难和物流积压加剧的情况下，考虑到国家经济，请撤回拒运。”

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