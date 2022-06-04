近14年来首次出现5%左右的物价上涨……“与通货膨胀的战争”刚刚开始. June. 04, 2022 08:53. . 上个月消费者物价比去年同期上涨了5.4%。这是自2008年8月全球金融危机以后13年零9个月以来的最高值。进入5%也是自当年8、9月以来的第一次。体感物价指数上升到了6.7%。由于乌克兰战争和世界各国的出口限制，居高不下的原油、原材料、农畜水产品价格对韩国人的实际生活造成了巨大的打击。 韩国的消费者物价虽然比8%的美国、欧元区低，但由于包含在其他发达国家物价中的自住费用不足，实际上应该提高2%左右。政府一直压制着电力、煤气、交通费用，一旦费用现实化，物价将会进一步上涨。 美联储上个月一下次把基准利率上调0.5个百分点，从本月起着手进行量化紧缩（QT•Quantitive Tightening）。开始出售新冠疫情发生后为释放资金而购买的债券，收回市场流动性。有人预测，最早从下个月开始上调标准利率的欧洲央行将时隔22年采取0.5个百分点的“大步伐”。3个月内，全球各国央行上调利率的次数就达60次。世界开始了与通货膨胀的战争。 已经连续两个月上调基准利率的韩国银行也无法避免进一步上调利率。在这种情况下，政府应该减少消费者和企业对通货膨胀的冲击，但目前还没有出台有效的对策。仅在本周初将面粉、猪肉等7个品种的关税下调至0%的情况下，签订自由贸易协定的国家的进口产品从以前开始就处于零关税状态，因此几乎没有稳定价格的效果。 有人指出，经济副总理秋庆镐前天会见经济团体负责人时要求“最大限度地吸收价格上涨因素”，这是单方面将成本上升负担推给了企业。企业内部已经受到了上调工资的压力。如果因物价上涨生活变得紧张的劳动者要求提高工资、企业将工资上涨的负担转嫁给产品价格的事情持续下去，经济将陷入通货膨胀的恶性循环。 战胜通货膨胀的方法就是通过不断上调利率来消除过剩的流动性。在此过程中，政府应该与韩国银行合作，寻找最佳的政策组合，以免经济陷入严重的停滞状态。劳动者、个体户、企业等经济主体也有必要克制过度的要求。

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