刚任命的朝鲜外交官们……两张他们在美国活动的照片被公开. June. 04, 2022 08:53. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在旧韩末时期的1887~1889年，曾担任首任驻美全权公使（现驻美大使）的朴定阳和亲日反民族行为者李完用等人在美国国内活动的照片被发现。驻美大韩帝国公使馆2日（当地时间）在座谈会上公开了2张关于朝鲜外交官的照片。这些照片是2020年弗农山（Mount Vernon）华盛顿图书馆接受捐赠后，去年委托公使馆进行考证后公诸于世的。 第一张照片记录了1888年4月26日朴定阳和公使馆官员们一起访问位于弗吉尼亚州弗农山的美国首任总统乔治•华盛顿的私宅的场景。朴定阳虽然在1887年8月被任命为首任公使，但在清朝袁世凯的压力下推迟了出发时间，直到第二年1月17日才向当时的美国总统格罗弗•克利夫兰递交了赴任文凭。照片是3个月后，朴定阳在清朝的持续压力下于1889年回国，开港期担任代总理等职务。 朴定阳在文集《美行日记》中记录了当天访问弗农山的事实，并表示：“看到了华盛顿的老宅。这是华盛顿总统平时居住的地方，从房间里的日用器具到花园和运动场，在他活着的时候都原封不动地保存了下来，补充了不足之处，使其成为现在生活的样子。”当时既是参赞官（现在的书记官）又是“乙巳五贼”之一的李完用，既是翻译官又是秋后4代驻美全权公使的李采渊暂时回国，未能一同访问。 第二张照片是，从朝鲜回来的李完用和他的妻子、李采渊和他的妻子、同样是亲日反民族行为者的李夏荣于1889年5月6日访问弗农山的样子。照片中还出现了当时在朝鲜担任传教士及外交顾问的霍雷斯•艾伦和他的女儿。 参与此次考证工作的东国大学教授韩哲浩（音）表示：“当时根据高宗的指示掌握美国当地制度、文物等真相的朴定阳一行通过照片首次得到了确认，因此意义重大。”

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