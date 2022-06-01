哪怕是宣传品，也要认真拿着，剔除偷税漏税、无耻之徒. June. 01, 2022 07:29. . 6月1日地方选举正式投票将于今天进行。国民力量党呼吁支持说：“只有地方权力也实现交替，才算是完成政权交替。”共同民主党则提出政权牵制论，要求“创造最低限度的均衡”。随着越来越突出是大选的延长战，有评价认为，这是比过去任何时候都失去地方议题的地方选举。 此次地方选举是选拔市道知事、基础团体长、广域议员、基础议员、市道教育监等4132名“地区管家”的大规模同时选举。全体候选人约有7500名。除部分地区外，1名选民要填写7张选票。甚至很难一一了解参选者的所有情况。因此，不仔细追究各候选人资质和政策的“盲目投票”的可能性也令人担忧。 在这种情况下，拥有不适合担任公职的前科记录的候选人比比皆是。有1个以上前科记录的人约有2700名。平均每3名中就有1名。其中，性骚扰、诈骗、赌博、暴行等暴力犯罪前科者也不在少数。也有很多有惯犯前科的人映入眼帘。还有最近5年间完全没有纳税业绩的候选人。据说还有纳税零韩元、未服兵役、前科的“三冠王”候选人。 有无耻的前科记录的候选人大部分都是以无党派身份参加竞选，但也有不少人堂堂正正地通过了政党公推关口。得到国民力量党和共同民主党公推的候选人中，约有三成拥有前科记录。各政党虽然制定了酒后驾驶、性犯罪等不合格者标准，但相当于是没有遵守。特别是“酒后驾驶和无证驾驶”的前科干脆被忽视。这是因为，与选区国会议员或党协委员长等政治利害关系交织在一起的人得到公推的情况较多。 剔除没有资格的人，并选出改善自己地区和小区生活的人，最终是选民的责任。要仔细查看中央选举管理委员会网站或选举公报，熟悉各候选人的财产、兵役、纳税、前科等个人信息，并进行投票。不能把小区里的生活托付给那些没有纳税业绩、犯下性骚扰等无耻罪行或经常进行诈骗、赌博、酒后驾驶的人。必须阻止被称为“政治牟利者”的人在地区佩戴臂章的情况。

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