阳光的权利. June. 01, 2022 07:29. . 有一个人因为得罪了神而非死不可。他逃过死亡的唯一途径，就是有人替他死去。这是欧里庇得斯的悲剧《阿尔克提斯》中某人所处的现实情况。谁也不想为他而死。于是他的妻子代替他死去。 妻子（阿尔克提斯）死后，他对前来安慰自己的父亲说了粗话。他埋怨说：如果活够了，就该为了儿子去死，怎么能让儿媳去替死呢？父亲把他生下来养大，还把财产和地位留给他，现在却责怪他没有替自己去死。爸爸很无语。但这并不仅仅是儿子的想法。死去的儿媳在死之前也责怪丈夫的父母。她认为，公婆“早就到了死了也不错的好年龄，最好是为了救儿子而光荣地死去。”她死的时候是埋怨公婆的。对于他俩来说，老人是可以在必要时代为死去或者可以抛弃的多余的存在。 在重视对父母孝顺的儒教文化圈，这是很难想象的事情。我们虽然有很多为父母牺牲的孝子故事，但是几乎没有子女要求父母替自己死去的故事。因为文化不能容忍这样的故事。那么，欧里庇得斯的悲剧难道与我们毫无关系吗？ 虽然希望如此，但把老人当作多余的存在，也许并不仅仅是他们的问题。也许我们也有一些把老人当作多余，即是可以抛弃的存在的想法。“你喜欢仰望阳光。那么你父亲就会喜欢吗？”我们真的可以在老人的这种追问面前逍遥自在吗?老人被抛弃是现实。如果不是真的，也是在心理上被抛弃。看着眼色饱尝眼色生活的老人。在欧里庇得斯悲剧中出现的儿子和父亲，也许就是我们的样子。正如他父亲所说，年龄的增长并不意味着享受阳光的权利就会减少。

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