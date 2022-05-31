七成国民认为“核电有必要”. May. 31, 2022 08:03. by 具特敎 kootg@donga.com. 据调查，每10名国民中就有7人认为核能发电是必要的。每10名中就有4名回答称应该增加核电站的比重。虽然文在寅政府推进了摆脱核电站政策，但民间对核电站的支持率每年都在提高。 10月30日国民力量党国会议员韩武京（音）办公室从韩国水力原子力得到的《2021年韩国水力原子力企业形象调查结果报告》显示，去年国民对核电站的支持率为53.3%，比前一年增加了5.0个百分点。核电支持率是“核电站的必要性”和“应该增加核电比重”的算术平均值。抽样对象是全国17个市道的1500名成人。 核电站的支持率在文在寅政府上台的2017年为39.3%，到去年为止每年都在增加。据分析，这是因为对文政府的脱核电政策的批评舆论越来越大，以及受到世界能源危机迫在眉睫、核电站的重要性凸显的影响。 对于核电站的具体必要性，69.2%的人回答“有必要”，与2017年（56.5%）相比上升了12.7个百分点。调查显示，回答“今后应增加核电站比重”的人也比2017年（22.1%）增加了15.2个百分点，达到37.3%。

한국어