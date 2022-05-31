美国数周内将把三四架“死亡天鹅”靠前部署到关岛. May. 31, 2022 08:04. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，在陆续捕捉到朝鲜即将进行核试验的迹象的情况下，美国将在数周内把B-1B战略轰炸机部署到关岛。30日，据多个军用飞机追踪网站透露，美国空军计划数周内从南达科他州埃尔斯沃斯基地转移3、4架B-1B轰炸机到关岛部署。韩国军方消息人士表示：“B-1B轰炸机在关岛待命，如果朝鲜进行核试验，很有可能立即向韩半岛展开。” 被称为“死亡天鹅”的B-1B轰炸机虽然不装备核武器，但搭载了大量可在数百公里外精密打击核、导弹基地和指挥部的制导武器。2017年朝鲜进行核试、试射导弹的挑衅危机时，B-1B轰炸机曾越过西海“北方界线”，北上至咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场附近，展开了武力示威。2017年底以后，随着韩朝关系的缓和，B-1B轰炸机从未在韩半岛展开，也没有参加联合军演。在本月21日举行的韩美首脑会谈上，公开表示要加强对朝延伸威慑，因此，如果朝鲜强行进行核试验，B-1B轰炸机是否会时隔5年再次飞临韩半岛对朝鲜发射进行牵制，备受关注。 美国将所有可用的侦察战斗力投入到对朝监视。据悉，30日，美国空军的一架“联合之星”（E-8C）地面监视侦察机从日本冲绳嘉手纳基地起飞，飞到了半岛东部海上。该侦察机在250公里外仔细观察移动式发射车辆和兵力动向。这可能是对丰溪里核试验场等朝鲜核、导弹挑衅迹象进行了追踪。 此前，在朝鲜“混合发射”洲际弹道导弹和短程弹道导弹前后，美国几乎每天向半岛东部海上投入“眼镜蛇球”（RC-135S）、“联合铆钉”（RC-135W）侦察机，最近又把探测大气中放射能的“不死凤凰”（WC-135W）和直接向白宫报告核、导弹挑衅迹象的“战斗派遣”（RC-135U）侦察机部署到了嘉手纳基地。 对于美国“亡灵纪念日”（5月最后一周星期一）期间朝鲜进行核试验的可能性，韩国军方高级官员表示：“在韩美间的紧密合作下，正在密切追踪监视相关设施和地区。”

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