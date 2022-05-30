日本允许旅游入境后，旅游商品“火热”. May. 30, 2022 08:01. by 申東秦 shine@donga.com. 日本政府时隔2年多后决定允许旅游入境，被新冠疫情压抑的日本旅游需求正在剧增。入境时免除居家隔离的未接种疫苗的儿童年龄标准也得到放宽，作为家庭旅行地受欢迎的东南亚旅游咨询也在增加。 据旅游业界29日透露，“真好旅行”25日推出的日本大阪-神户套餐特价商品（1365个座位）在发布两小时后销售一空。这是今年7月至12月出发的预售商品，包括三天两夜的机票、商务酒店住宿、导游小费在内，价格定为49万至52万韩元。非特价（54万至79万韩元）商品当天也有1924人预约。这一数字是最近5个月日本旅行预约人数（286名）的6.7倍。“真好旅行”相关人士表示：“包括一天自由时间的日程，周末也有200人至300人前来咨询，仅销售5天就预约了3000多人。” “黄色气球”七八月份出发的日本旅行套餐预约件数，本月比上个月同期增加了约7倍。“Interpark旅行”16日至21日的日本旅行预约件数比前一周（9日至14日）增加了139%。 此前，日本只允许商务及留学生入境，但从6月10日起将允许通过当地旅行社申请团体游客入境。这是自2020年3月以后时隔2年零2个月再次开放。韩国等98个国家的入境者即使没有新冠疫苗接种证明，也将免除日本机场新冠检查和居家隔离。金浦至羽田航线等航班也将进一步增加。如果允许因新冠疫情而中断的无签证入境，日本旅游需求将进一步增加。 随着入境时未接种儿童的免予隔离对象从目前的未满6周岁上调到未满12周岁，海外家庭旅行也变得容易。“Modu旅行”13日至26日海外旅行商品预约件数比前两周（4月29日至5月12日）增加了230%。从目的地来看，泰国（360%）、越南（350%）、新加坡（320%）、塞班岛（250%）、关岛（110%）的预订量有所增加。

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