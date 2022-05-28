芬兰总理突然访问乌克兰. May. 28, 2022 07:33. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 在俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰放弃长期保持的中立国地位，正在推进加入北约。芬兰总理桑娜·马林（37岁）当地时间26日突然访问了乌克兰。她在首都基辅与乌克兰总统泽连斯基（44岁）举行会晤，表明了支援乌克兰的意志。特别是，她前往俄罗斯军队集体屠杀乌克兰平民的基辅附近的布恰和伊尔平，穿着防弹背心在街上散步，哀悼遇难者。 据法新社等媒体报道，马林当天在会见泽连斯基时表示，“尊敬为自由而战的乌克兰国民的英雄精神，”乌克兰的入侵将成为整个欧洲的一个转折点。她还说，俄罗斯要想恢复以前的地位，需要几十年时间。泽连斯基也表示，“芬兰的军事支援对我们来说很有价值”，期待芬兰在乌克兰加入欧盟问题上也能给予很大的帮助。 马林还前往布恰和伊尔平参观了集体屠杀的现场。她表示：“支持国际刑事法院为查明俄罗斯的战争犯罪并判决俄罗斯有罪而实行的所有行动。”在会见泽连斯基时，她身穿黑色裤子和黑色短袖T恤，在布恰和伊尔平时身上还穿着黑色防弹背心，受到了乌克兰军人的大规模护卫。她在这里会见乌克兰总理什米加尔时，建筑物内到处都摆放着麻袋，让人切实感受到了当时的情况。 2019年12月执政的马林从就任总理起，就作为世界最年轻的总理备受瞩目，通过组成女性优势内阁、积极使用社交媒体等，被评价为代表世界年轻政治家。芬兰与俄罗斯接壤约1300公里。

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