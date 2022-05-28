柳贤振在与大谷翔平的首次对决中取得完胜. May. 28, 2022 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟队）在与日本的“棒球天才”大谷翔平（28岁•洛杉矶天使队）的首次先发投手对决中取得了胜利，并斩获了个人赛季第2胜。 柳贤振作为击球手也三次面对“二刀流”大谷翔平，虽然让对方出现一个四坏球上垒，但以无安打挡住了对方。 柳贤振在27日与美国职业棒球（MLB）洛杉矶天使队的客场比赛中首发出场，在5局内以6个被安打、1个四坏球上垒、1个脱三振、失2分的成绩带领球队以6比3取得了胜利。在取得个人本赛季第2胜（无败）的同时，平均责任失分也从6.00降低到了5.48。自进军MLB以来，柳贤振在与日本投手进行了5次先发对决后，终于取得了首场胜利。在当天比赛之前，柳贤振面对日本投手吞下了3场败仗。 当天，柳贤振借助队友乔治•斯普林格（33岁）在第1局上半局击出的首发击球手本垒打（1分）制造的率先得分，打出了十分不错的开局。虽然在第3局下半局连续让对方3个击球手击出安打，首次失分，但面对后续击球手迈克•特劳特（31岁）和大谷翔平诱导出地滚球，以失2分的成绩结束了该局。当天柳贤振的最高球速达到每小时90.3英里（约145.3公里），平均球速达到88.7英里（约142.7公里）。柳贤振当天混合了多种球种，面对击球手。在65个投球中，四缝线快速球30个、变速球15个、卡特球和曲线球各10个。与赛季平均水平（40.8%）相比，直球运用比率（46%）略高。曲线球比重为15%，低于平均水平（21%）。大谷翔平当天共消化了6局，取得了6个被安打（2个被本垒打）、1个四坏球上垒、10个脱三振、失5分的成绩。这是他继上月15日与得克萨斯骑警队的比赛（3又三分之二局失6分）后，第二次投出低迷的球。当天他的最高球速为97.6英里（约157.1公里），抓下10个三振，但也被对方击出2个本垒打。 柳贤振在与击球手大谷翔平的对决中也取得了胜利。柳贤振与作为3号指定击球手出场的大谷翔平在第1局下半局首次胜负对决中送出四坏球上垒，但在第3局下半局和第5局下半局的最后对决中，分别以内野地滚球和三振将对方淘汰出局。这是柳贤振当天制造的唯一一次三振出局。柳贤振在与特劳特的3次对决中也全部将对方淘汰出局，延续了天敌关系。截止到当天，特劳特在面对柳贤振时仅取得13次有效击球、无安打的成绩。3次当选美国联盟最有价值球员（MVP）的特劳特，截止到27日，以1.065的OPS（出垒率+长打率），在MLB两大联盟所有击球手中排名第一。 柳贤振在投球数不多（65个）的情况下，在第6局前从投手踏板上走下来，这一点令人遗憾。柳贤振在之前的出场（21日与辛辛那提红人队的比赛）中投出了78个球。

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