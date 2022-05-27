针对“内阁没有女性”的指责，尹锡悦指示：“剩下的部长和次官，优先考虑女性”. May. 27, 2022 07:52. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统26日提名首尔大学行政研究生院教授朴顺爱（音，下同）为副总理兼教育部长候选人，提名前议员金承熙为保健福利部长候选人。随着首尔大学药学学院院长吴侑卿被提拔为次官级的食品医药品安全处处长，当天公布的人选名单全部由女性担任。尹锡悦政府一直被指责为清一色的“首五男”（首尔大学、五十多岁、男性），其人选基调正在发生变化。 尹锡悦当天同时启用女性专家担任因金仁哲、郑浩永辞任候选人而空缺的教育部长和福利部长候选人。到目前为止，已被任命的16个部长中，只有女性家庭部（金贤淑）、中小风险企业部（李英）、环境部（韩和珍）等3人是女性。如果两名新候选人通过人事听证会，18个部门中的5个部门将任命女性部长，第一届内阁中女性比率将上升到27.7%。这一数值与标榜“女性部长30%”的文在寅政府第一期内阁时期相同。 据悉，尹锡悦的意志在当天的人选中起到了作用。据悉，尹锡悦最近向幕僚指示：“任命剩下的部长、次官时，要优先考虑女性，如果确实没有，到时候再用男性。” 这显示，此前标榜“以能力为中心”的人事安排，今后将考虑性别、地区均衡等多种因素，这意味着尹锡悦“不会进行分配或安排”的人事模式出现了变化。总统室高层相关人士表示：“在此基础上，今后各部门室长、局长级的人选也将反映这种氛围，”“（尹总统）希望任用更多的女性，并努力做到这一点。” 出现变化的征兆是在最近。在24日的国会议长团邀请晚宴上，有人提出，“（对尹锡悦政府）感到遗憾的是性别矛盾”，尹锡悦马上表示，“在公职人事安排中，将给予女性果断的机会”，表明了改善意志。尹锡悦还表示：“某女性公职候选人的评价稍微落后于其他候选人，一名参谋说，‘因为是女性，没有得到正确的评价，累积起来成了这样’。当时一下子就打起了精神。” 朝野反应不一。国民力量党中央选举对策委员会发言人金亨东在评论中评价道：“她们都是各领域具有最高专业性的女性，因此意义深远。”相反，共同民主党保健福利委员们通过声明批评称：“考虑到国内外批评内阁人选中没有女性，着急忙慌地提名了政界人士出身的女性。”

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