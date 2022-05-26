“任成宰因确诊新冠肺炎获得了充分休息，可能再次起飞”. May. 26, 2022 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 因确诊新型冠状病毒肺炎（COVID-19）而暂时休息的韩国男子高尔夫的招牌选手任成宰（24岁•CJ大韩通运）时隔一个多月将展开实战。 任成宰将参加27日在美国得克萨斯州沃思堡殖民地CC（70杆）举行的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛查尔斯•施瓦布挑战赛。任成宰自上月25日结束的苏黎世精英赛后，时隔32天重返巡回赛赛场。 任成宰为了参加由自己的赞助公司友利金融集团主办的韩国职业高尔夫（KPGA）巡回赛新设大赛友利金融锦标赛，跳过了墨西哥公开赛等3个大赛。在友利金融锦标赛第1轮即将到来之际，因确诊感染新冠肺炎，进入自我隔离状态，因此放弃了参加23日结束的本赛季第二个大满贯赛事PGA锦标赛。 任成宰从2019年开始一直参加查尔斯•施瓦布挑战赛。虽然在2019年、2021年中途被淘汰，但在2020年并列位于第10位。本次比赛的冠军奖金为151.2万美元（约19.1亿韩元），总奖金为840万美元（约106亿韩元）。PGA巡回赛方面还把任成宰的力量排名定为第8位。PGA评价道：“（任成宰）确诊新冠肺炎后，没有参加上周残酷的PGA锦标赛，算是获得了充分的休息。”在此次PGA锦标赛上，因下雨、气温下降，很多选手都经历了困难。 本次比赛赛前力量排名第一的是得克萨斯出身的乔丹•斯皮思（29岁）。包括2016年的冠军在内，他还三次获得亚军，在历届大赛中都取得了好成绩，因此得到了很高的评价。此外，世界排名第1位的斯科蒂•舍夫勒（26岁•美国）、第4位的科林•森川（25岁•美国）等世界排名前15位的选手中有7人提交了出师表。

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