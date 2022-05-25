就算再给预算也不愿意的学校……应该修改僵硬的教育拨款制度. May. 25, 2022 08:02. . 全国小学、初中、高中为制定突然增加的预算执行计划而绞尽脑汁。今年分配给17个市道教育厅的教育拨款为65万亿韩元，但随着超额税收的增加，增加了11万亿韩元。如果加上去年剩下的预算，今年的拨款比去年增加了21万亿韩元，达到81万亿韩元，是历史最大规模。国家面临资金短缺，只有教育厅担心资金泛滥。 教育厅去年也通过补充预算增加了6万亿韩元，因此对学校设施进行了改造，并购买了投影仪等备品。并不是因为必要，而是为了耗尽预算。但也有教育厅因无法控制剩余资金，向学生无偿支付平板电脑或发放30万韩元现金。今年的补充预算增加了一倍，再加上新教育监的选举和市道议会的批准日程，预算执行时间只有3个月，因此压力很大。据说，教师们为了寻找花钱的地方，没有时间准备上课，因此对增加的预算并不开心。有必要改变每次制定补充预算时自动分配拨款的方式。 从根本上说，即使不是补充预算，也要修改助长预算浪费的拨款制度。只能用于幼儿园和小学、初中教育的教育拨款与预算需求无关，设计为根据经济规模而增加。今年的学生人数为532万名，虽然比10年前减少了20%，但人均拨款达到1528万韩元，增加了2.5倍。在经济合作与发展组织36个成员国中，小学、初中、高中学生的人均教育费支出比重排在第一位，大学排在第33位。这就是为什么有人提议将剩余的教育拨款用于支援大学教育的原因。 副总理兼企划财政部部长秋庆镐最近也在国会上表示，“我国对小学、初中、高中教育进行了比经合组织平均更多的财政支援，对高等教育的支援不足”，承认了改善拨款制度的必要性。由于低出生现象，学龄人口减少，相反，由于第四次产业革命和老龄化，高等人才和终身教育需求正在增加。为了能够根据变化的教育需求有效地执行有限的预算，是时候重新设计已有50年的拨款制度了。

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