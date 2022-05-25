陷入《分手的决心》朴赞郁的戛纳……“为求门票”愉快的等待. May. 25, 2022 08:03. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “朴赞郁导演的电影从‘复仇三部曲’（《我要复仇》、《老男孩》、《亲切的金子》）开始，全都看过了。如果今天买不到票，明天也会来等。” 23日（当地时间），在法国尼斯一所大学专攻电影学的伊莉娜•妮娅（音），在举行第75届戛纳国际电影节的吕米埃尔剧场前，已经在烈日下连续站了2个小时。她举着的牌子上写着朴导演的电影《分手的决心》的英文题目《Decision to leave》。这意味着要购买门票。 朴导演继《小姐》（2016年）之后时隔6年推出的长篇电影《分手的决心》在世界上首次公开的当天，剧场前挤满了自称是他的“狂热粉丝”的当地人和游客。拿着用韩文写有“分手的决心”的牌子购买门票的公司职员安娜贝尔•福德说：“朴赞郁是懂得干练地扭曲社会现象的最佳导演。” 拥有2000多个座位的剧场挤满了身穿晚礼服和礼服的世界各国的观众。被称为“戛纳喜爱的导演”的朴导演入围戛纳主竞赛单元的第4部作品《分手的决心》与前作截然不同。他在22日与韩国记者举行的当地茶谈会上表示：“与前作相比，这部作品没有刺激性，可能会很无聊”，“我想拍一部优雅的古典电影。” 影片将焦点放在了重案组刑警海俊（朴海日饰）和中国女性徐来（汤唯饰）的关系上。徐来的丈夫从悬崖上坠落死亡后，海俊将徐来指定为嫌疑人进行调查。徐来很沉着。“（丈夫）去山上不会来的话就会担心。担心最终会不会死了”，只是吟诵着蹩脚的韩语。汤唯就像在《色戒》（2007年）中证明的那样，用无法被猜透的眼神消化了浓密的演技。用眼神细微调节紧张程度的演技是世界最高水平。海俊为了监视徐来干起了潜伏工作，但是用望远镜观察徐来的眼神接近于充满担心和爱意的密切观察。导演通过反复使用zoom in（用变焦距镜头使景物放大，即将景物推近）和zoom out（用变焦距镜头使景物缩小，即将景物拉远）以及独创性的摄影角度，将两人的关系和心理发生变化的过程像画细密画一样展现了出来。 以山和大海为背景讲述意外事件的电影朝着难以预测的方向展开。不愧是被称为“场面调度天才”的朴导演，每个角落的道具都不愿浪费，费尽心思的痕迹历历在目。像将金承玉的小说《雾津纪行》影像化一样，雾气弥漫的画面更增添了古典美。朴导演在上映前强调“品位”说，“目标是将其打造成老气的电影。” 电影结束后，演职人员名单全部登场后，延续了5分钟左右的起立鼓掌。作为主竞赛单元的世界顶级试映会来说，这是很短的。通过银幕展现导演和演员面貌的广播设备没有启动，观众们无法正常看到他们的样子，这一点也产生了影响。朴导演向观众们致意说：“感谢大家欢迎又长又无聊的老式电影。” 观众的反应各不相同。在电影美学方面，有人称赞说“世界第一”，也有人指出故事令人费解。在美国洛杉矶一家电影公司工作的大卫•利特巴克说：“电影中的所有描写都生动而美丽”，“一切都和谐地聚集在一起结束了。”法国观众阿尔图•米勒表示：“朴导演展现的场面调度虽然是最棒的，但包含了太多故事和场面，非常复杂。故事越讲越费解。” 外国媒体在好评如潮的情况下，也有评价接近于无反应的情况。美国演艺媒体《综艺》表示：“从技术问题发生之前开始，反应就很安静”，将焦点放在起立鼓掌只有5分钟这一点上。英国日刊《卫报》给予了五颗星的好评，称“紧张、阴谋、感情对立、捏造得有滋有味的情节扭曲非常希区柯克。” 在此次电影节上，《分手的决心》和日本巨匠是枝裕和制作的韩国电影《掮客》等两部影片被邀请参加主竞赛单元。《掮客》将于26日首次公开。作为已经获得过一次最高奖金棕榈奖的导演，《掮客》有望成为金棕榈奖的主人公。再加上郑朱莉导演的《下一个素熙》、演员李政宰的导演处女作《猎人》、文秀珍导演的短篇动画《角质》等5部韩国电影受到邀请，世界对K内容的关注比任何时候都高。

한국어