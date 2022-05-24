印太经济框架正式成立……现在到了面对中国的时间. May. 24, 2022 07:47. . 由美国主导的印度太平洋经济框架昨天正式成立。13个参与国的首脑宣布，将就贸易和供应链、清洁能源、脱碳、基础设施、税收、反腐败等框架的4个领域展开讨论。尹锡悦总统也通过视频表示：“韩国也将以牢固的联盟为基础，为开创印度太平洋共同繁荣时代尽到责任。” 以美国总统拜登首次巡访亚洲为契机迈出第一步的印太经济框架虽然没有明确针对中国的字句，但很难否认反华经济包围网的性质。因为印太经济框架是美国指责中国尖端技术间谍活动和违反贸易规范的行为，并与“四方安全对话”机制一起以构筑经济层面的新秩序为目标推进的构想。中国连日来不断表示反对，称“这是企图让亚洲国家成为美国霸权的走狗”。 尽管面对中国的这种反对，当初据悉为7个国家的印太经济框架参与国在昨天的成立仪式上增加到了13个。为了提高因与中国的关系而犹豫不决的国家的参与度，印太经济框架没有要求全面参与四个领域，而是降低门槛，允许各国根据各自条件选择部分议题，这一因素可能发挥了作用。期待更多国家的参与。 韩国参与印太经济框架，可以说是尹锡悦政府提出的扩大作为“全球中枢国家”作用的对外政策蓝图的必然选择。特别是，由于刚刚成立的印太经济框架，其具体内容还没有填满，因此可以说韩国能做的事情也很多。韩国政府也强调韩国作为制定新规范的“规则制造者”的引领作用。尹锡悦总统也表示：“在制定规则的过程中，如果我们被排除在外，国家利益也会受到很大的损失。” 随着新政府上台，韩国从美中之间模糊的均衡上进一步接近了美国。这是随着新冷战的激化，对抗战线变得明显而产生的自然移动。更何况，根据原则和规范、国家利益做出的选择，谁也不能说三道四。但是也不能疏忽与中国的合作。在印太经济框架的讨论中，可以起到包容中国、诱导中国参与的作用。现在应该积极与此前没有列为优先顺序的中国进行沟通。

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