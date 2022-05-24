你的沉默. May. 24, 2022 07:47. . “别人说爱自由，但我喜欢服从。”这是韩龙云写的诗中的一句。评论家们认为，这种服从不是他律的服从，而是自愿服从；不是对低级价值或日本帝国主义权力的服从，而是对绝对者的真理、民族独立等崇高价值的服从。虽然人类都说喜欢自由，但如果附加了自己的利害关系和责任，就会欣然将自由交给上、下或者指南手册。为了个人自由，制约他人的自由，牺牲他人自由，真是可笑。因此，服从绝对者的自由可能比个人为了自己的利益而实行的自由更加自由和正义。 自由和服从在战争中也经常引起矛盾。是否应该盲从上级部队的不当命令、错误的指示？虽然到上午为止还是正确的指示，但是瞬间变成错误指示的情况在战场上也很常见。在被称为第一次世界大战最惨重的索姆河战役时，一个英国军队中队发现前方德军的高地空着。正好在德军为交接而撤退的间隙，战斗打响了。但是，英军中队长的目标却在别处，负责攻击高地的中队也在进攻中瓦解了。这种情况应该按照指示去做吗？还是应该由现场指挥官斟酌决定目标？ 发展“任务导向指挥系统（Auftragstaktik）”的德军说：“如果是我们的话，马上就会前往高地。”也有反对意见。你知道有多少次因为那个任务导向指挥系统而失败的事例吗？有人说，德军起初总是奇特大胆，但在关键时刻失去方向感，惊慌失措是传统，也是失败的原因。任务导向指挥系统的本质也是对绝对价值的服从。其本质是领导的责任感。战场情况发生剧变，任何指示都无法掩盖突发情况。这时不要躲在指示和手册里，要尽到领导的责任。所以我喜欢任务导向指挥系统。希望不要再看到权限大、不承担责任的领导人；不要再看到顺应大众感性、回避责任的领导人。历史学家

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