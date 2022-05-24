获得英超金靴奖的孙兴慜能否转会欧洲顶级豪门？. May. 24, 2022 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 被称为“托特纳姆热刺先生”的孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）下个赛季能否在其他欧洲顶级俱乐部效力，备受关注。 孙兴慜在本赛季英超联赛（EPL）中以23粒进球成为并列射手王，迎来了足球生涯的鼎盛时期。海外媒体和专家预测，孙兴慜有可能转会到欧洲顶级俱乐部。去年，孙兴慜与托特纳姆热刺队达成协议，决定续约4年，直到2025年。 曼联出身的英超名宿加里•内维尔最近参加天空体育的《星期一晚上的足球》节目时表示：“曼联下个赛季如果能引进哈里•凯恩当然很好，但如果不可能，就应该引进孙兴慜。需要孙兴慜来代替克里斯蒂亚诺•罗纳尔多。”本赛季攻入18球的C罗在下个赛季转会的可能性很大。内维尔表示：“孙兴慜的实力可以在世界任何一支球队效力”，并预测顶级俱乐部会提出转会提议。托特纳姆热刺队出身的迪米特尔•贝尔巴托夫（41岁）也表示：“虽然孙兴慜与托特纳姆热刺队的合约还剩很长一段时间，但他有可能在今年夏天转会到顶级俱乐部。热刺队应该小心顶级俱乐部向孙兴慜提出巨额转会费的情况。” 从去年开始，孙兴慜传出了转会到拜仁慕尼黑队（德国）、尤文图斯队（意大利）、皇家马德里队（西班牙）等欧洲顶级俱乐部的传闻。据悉，当时尤文图斯处理了两名前锋，筹集了9000万欧元（约1209亿韩元）。当地报道称，皇家马德里队也为引进孙兴慜制定了7000万欧元的转会费。 但是也有人主张，孙兴慜已经错过了转会的最佳时机。英国天空体育报道说：“选手随着年龄的增长，状态会逐渐下降。孙兴慜的全盛期是在托特纳姆热刺队度过的，因此错过了转会到联赛冠军或欧足联冠军联赛常客顶级俱乐部的机会。孙兴慜在去年4月决定与俱乐部续约时，事实上已将自己的未来与热刺队捆绑在了一起。”

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