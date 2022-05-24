“四方安全对话”今天在日本举行峰会……创建牵制中国的5G民官协议机制. May. 24, 2022 07:47. by 东京=常驻记者 李尚勋 sanghun@donga.com. 日本《读卖新闻》23日报道，预定于24日在日本东京举行的美国、澳大利亚、印度、日本“四方安全对话”峰会上，为了摆脱5G移动通信、生物领域对中国的依赖，将就创建民官对话机制达成协议。 据《读卖新闻》报道，四国首脑将发表的联合声明草案中，包含了5G和6G移动通信、生物技术相关产业界和政府参与的民官对话构想。 特别是，考虑到没有企业可以应对5G通信设备领域世界第一的中国华为，“四方机制”国家的民官将齐心协力，重点培养5G通信领域。 另外，四国首脑还决定在联合声明中明确规定，为利用生物技术，加强用于超高速计算机等的量子技术利用合作方案。据悉，政府还将把开放性、尊重人权等规定为“有关供应网的基本原则”。也就是说，将把存在新疆维吾尔人权侵害问题的中国排除在供应网之外。

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