韩美所有道路一起走下去的价值同盟… 国家利益和实用性是课题. May. 23, 2022 07:57. . 尹锡悦总统和美国总统拜登昨天一同访问乌山美国空军基地的韩国航空宇宙作战本部，结束了四天三夜的同行。两国首脑决定，从应对朝核、经济、技术安保到全球悬案，将韩美关系提升为基于两国共享价值的“全球全面战略同盟”。两国首脑今天将在日本召开的印度太平洋经济框架首脑会议上通过视频再次见面。 韩美两国首脑决定，通过此次会谈，将韩美同盟从韩半岛的地理领域扩展到全世界，发展成为集军事、经济、技术安保、全球悬案于一体的中心轴。这可以说是与埋没在解决朝核问题等韩半岛悬案中的文在寅政府、放弃国际社会领导力的特朗普政府决裂，也是从根本上重新确立韩美同盟。 特别是两位首脑将核心放在了自由民主、人权等普遍性价值上。他们是在就职致词中数十次高喊“自由”的尹总统，也是一直主张民主国家联合起来与权威主义独裁国家对抗的拜登总统。有着相同想法的两人在各方面都很默契。对于尖端技术同盟，拜登总统表示“充满活力的民主主义才是世界革新的原动力”，尹总统回应称，“如果没有自由民主系统，尖端产业是不可能的。” 两国联合声明中处处包含着以这种价值为基础的实践议程。韩国决定共同参与对抗数字权威主义的“网络未来宣言”，并表现出了将拜登总统主导的民主峰会在韩国举行的意志。这些都是前任政府考虑到与中国的关系而不参加或消极的问题。此前主张模糊均衡的韩国外交明确了坐标移动到自由阵营的核心轴。 当然，军事安保公约也变得更加坚固。此次首脑会谈是在朝鲜完成发射洲际导弹和核试验准备的情况下举行的。韩美首脑还另外准备了进入联合指挥地堡的“B计划”。反映这种局势，联合声明明确表示了重新启动延伸遏制战略协议体、扩大联合军演、适时展开战略资产等实质性措施。 同盟的基础在于共同的价值和相互共享的利益。价值同盟和利益同盟是硬币的两面。同时，同盟是共同对抗潜在威胁的盟约。应该充实新构建的“经济安保对话”等韩美渠道，应对供应链混乱等危机，同时从印太经济框架初期开始积极参与讨论，展现构建包容性交易秩序的国家利益和实用外交能力。

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