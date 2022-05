必要的答案就在我们之中. May. 23, 2022 07:57. . “人生是从‘我’开始,走向‘我们’的漫长旅程。”―出自约翰•彭伯西的《人生》中 在该书的原题《To Bee or Not to Bee》中,似乎听到了苦恼的哈姆雷特的声音,似乎听到了为装满蜜槽而努力采蜜的工蜂巴兹振翅的声音。工蜂们的工作似乎永远不会结束,因为感觉人生正在被某人夺走,巴兹被生活的无聊所束缚。 但是,他身边有老师伯特。他为巴兹提供“幸福不是追求而获得的,而是顺带送来的礼物”、“最伟大的礼物是今天”等建议,因此巴兹才能埋头工作。事实上,在伯特和巴兹的对话中,如果将主语“蜜蜂”换成“人类”,这一切听起来就像我们的故事。但是因为伯特的死,巴兹离开了蜂巢,向着更广阔的世界飞去。就像怀着“飞得最高的鸟儿看得最远”的信念高高飞起的理查德•巴克的小说《海鸥之梦》的主人公乔纳森一样。但是与乔纳森不同,巴兹看到新世界后又回来了。而且无法理解其他同僚工蜂的理由是因为对人生的接近方法不同,领悟到自己与他们之间的共同点比差异点更多的事实。如果超越自己的恐惧和弱点的力量逐渐积累,就会成为持续做自己想做的事情的力量。巴兹认识到穿透岩石的水滴的潜力不是强大的力量,而是持续性,通过这些努力,工蜂的世界正在发生变化。巴兹说:“知性的力量来自于对不同之处的感知,而感性的力量来自于对相似之处的认识。”看着巴兹的旅程,让我们再次铭记伯特所说的“通往外部的唯一道路在于内心”的意义。

한국어