拜登：“韩美日维持紧密的三国合作非常重要”……今天美日首脑会谈上讨论“改善韩日关系”. May. 23, 2022 07:57. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 随着尹锡悦总统和美国总统拜登在《韩美首脑联合声明》中强调韩美日三国合作的重要性，将于23日在东京举行的美日首脑会谈上，有关韩日关系改善的讨论备受关注。有分析人士认为，随着拜登针对日本实行的对韩出口限制作出发言，日本面临无论以何种方式都要拿出解决方案的压力。 韩美首脑21日在联合声明中表示：“在应对朝鲜挑战、维护共同安全、加强以规范为基础的国际秩序、有效应对共同经济挑战方面，强调了韩美日三国合作的重要性。”拜登当天在与尹锡悦的联合记者会上，就改善韩日关系表示：“与尹总统一般性地讨论了该悬案，预计访问日本时也将进行讨论，”“重要的是韩美日在经济、军事上维持非常紧密的三方关系。” 拜登还表示：“应该有解决贸易壁垒的方法，我们正在非常深入地观察这个问题。部分贸易壁垒是由前任者实施的。”虽然没有说明是什么样的贸易壁垒，但韩日两国都解释说，这是指前日本首相安倍晋三作为2019年韩国强制动员劳动者赔偿判决报复措施而提出的半导体材料出口限制。《读卖新闻》分析说，拜登的发言是考虑到针对韩国的出口限制而做出的。 结束访韩日程后，拜登22日下午5时抵达东京横田美军基地，开始了为期三天两夜的访日日程。拜登将于23日正式宣布成立由美国主导的对华包围经济协议体“印度太平洋经济框架”。24日将举行美国、印度、澳大利亚、日本“四国安全对话机制”（Quad）首脑会议，讨论牵制中国的方案。 《金融时报》21日援引美国官员的话报道说，将在四国安全对话峰会上发表阻止中国非法捕捞的构想。报道说：“通过新系统，即使渔船关闭自动识别装置时，美国和合作伙伴也可以监控非法捕捞。”

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