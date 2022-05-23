格拉德威尔：“现代战争应铭记第二次世界大战的教训”. May. 23, 2022 07:57. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “1945年美国陆军航空队攻击日本东京时，为了最大限度地减少平民伤亡而进行精密轰炸的汉塞尔准将和主张进行无差别轰炸的勒梅少将的相反选择改变了战争的结局。” 最近出版《某种选择的再研究》（gybook出版社）的美国媒体人马尔科姆•格拉德威尔（59岁•照片）在接受《东亚日报》书面采访时做出了上述表示。他说：“美军尊重勒梅的选择，二战时期有近100万名日本平民死亡。此后，在6•25战争、越南战争、伊拉克战争中，也有数十万平民死亡。”他在美国《华盛顿邮报》和《纽约客》上撰文，以介绍《1万小时法则》的畅销书《Outlier》（2009年•gybook）而闻名。 新书从第二次世界大战接近尾声的1944年美军占领关岛、塞班岛等西太平洋马里亚纳群岛的场面开始。日军驻扎的马里亚纳群岛即将成为攻占日本本土的美国的前哨基地。初期领导美军的汉塞尔称这是最大限度地减少屠杀平民、正确结束战争的方法，并指示进行精密轰炸。但作战失败后，勒梅成为了新的指挥官。他使用凝固汽油弹快速结束了战争。根据国际公约，目前禁止使用该武器。他评价说：“汉塞尔准将是深入思考战争道德性的浪漫主义者，而柯蒂斯•爱默生•勒梅则是无情而聪明的战术家。” 他说：“就像第二次世界大战一样，军队是带着最好的意图开始的，但好的意图却很少能持续。与过去不同，今天几乎完全可以精确轰炸目标。进行攻击平民的战争的必要性变小了。”

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