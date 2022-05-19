“土豪”地方权力“不要问”式的投票选出的现实，现在必须改变. May. 19, 2022 08:01. . 从今天开始，6月1日地方选举拉开正式选举运动。这是一场为期13天的激战。包括17个广域团体长选举在内，共有2324选区7616名候选人提交了出师表。此次地方选举是总统选举结束22天后举行的。这是一场重要选举，其结果将对尹锡悦政府初期政局的走向产生巨大影响。 在此次地方选举中，应该对地方议员此前表现出的不实议政活动进行冷静的评价。经济正义实践联合和庆北大学对2018年地方选举中选出的广域、基础议员提出的条例案现状进行分析的结果显示，年均提议件数，广域仅为2.99件，基础仅为2.05件。地方议员最大的责任是条例案的制定和审议，但人均提议件数只有2~3件。特别是在2981名基础议员中，年均条例提议件数不足1件的情况也占24.3%。这是令人寒心的地方议会的现状。 地方议会对地区社会的影响力非常大，甚至可以使用土豪一词。制定地方税相关条例或行政规则等，也可以阻止团体负责人的预算执行。如果不能进行符合其权限的议政活动，就不得不说是严重的税金浪费。在国外，基础议员大多是无报酬的名誉职位，但韩国却不同。作为议政活动费等，年均可获得4000万韩元。地方议会不能成为不负责任的无风地带。 导致地方议会几乎没有起到牵制团体长作用的结果的投票形态也是个问题。《东亚日报》从2010年起对地方选举中首都圈广域市道议员选举结果进行了3次全面分析，结果显示，团体长等特定政党所属的地方议员占据了过半议席。这是从喜欢的团体长到相同号码的地方议员进行“排队投票”的结果。地方议员的力量正在下降，再加上只重视团体长是否属于同一党，因此地方议会将沦落为举手表决器。 本来就因为激烈的朝野对抗构图，政策和展望投票似乎已经消失。如果不能纠正地方议员的不实议政活动，就无法期待改善地区居民生活的结果。抛开候选人的方方面面和政策公约，只关注特定政党好与坏的“不要问”投票，究竟要持续到什么时候？现在应该通过清醒的投票改变这种旧态。

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