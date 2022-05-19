“持枪歹徒写日记，坚定种族歧视信念”. May. 19, 2022 08:02. by 李恩澤 nabi@donga.com. “我人生中最糟糕的夜晚是在医院急诊室度过20个小时的2021年5月28日。当被问到从经济学课程课题中退下来后想做的事情时，他写下了‘杀人’和‘自杀’，结果把我送到了医院。我不是开玩笑的。这是我真的想做的事情。” 居住在美国纽约州北部一个白人密集村的高中生佩顿•根德伦（当时17岁）于2021年12月9日打开电脑，写下了这样的日记。在学校孤身一人，与家人断绝来往的他经常独自回家玩游戏或看YouTube视频。对与这样的他来说，写日记表达愤怒的行为无异于一种意识。 17日，美国《华尔街日报》（WSJ）获取并报道了一天前在纽约州布法罗（水牛城）的超市用枪击杀了10名黑人的根德伦的日记。日记中完整地记录了他陷入阴谋论、偏执狂、暴力状况的过程，更增添了冲击。英国伦敦国王学院激进化国际研究中心（ICSR）拉詹•巴士拉博士分析说：“根德伦通过日记与自己对话，增加了种族歧视的信念”，“他的精神世界极度不稳定。” 在今年1月16日的日记中，根德伦这样写道，“去老表家玩了。睡一觉起来一看，除了我以外，没有人戴口罩。这简直让人无法忍受。”他的强迫症倾向也越来越严重。“我失去了理性，从树林中走回家。在地下室设置了路障，度过了几天。” 今年以来，根德伦知道了上传很多露骨地拥护种族歧视、各种阴谋论等文章的在线网站“4chan”。在电脑前度过了很多时间的根德伦，登陆4chan的时间越来越长，越来越沉迷于含有厌恶黑人的帖子。在本月5日的日记中，他写道，“在4chan认识的人告诉我‘黑人在智力、感情方面十分低劣’。我变成了种族歧视主义者。” 最终决定杀害黑人的根德伦开始物色犯罪场所。今年3月16日，他在日记中写道，“到此次犯罪场所布法罗Tops超市，观察了黑人及白人顾客的数量、保安的配置等。”两个月后的本月16日，他实施了自己的计划。

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