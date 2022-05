BTS在Billboard音乐大奖上勇夺三冠王……连续6年获奖. May. 17, 2022 07:48. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团(BTS)在美国Billboard公告牌音乐大奖(BMA)上获得三冠王,连续6年获得奖杯。15日(当地时间)在美国内华达州拉斯维加斯米高梅花园剧场(MGM Grand Garden Arena)举行的今年颁奖典礼上,防弹少年团获得了“Top Duo/Group(最佳组合)”、“最佳畅销歌曲艺人(Top Song Sales Artist)”、“最畅销歌曲(Top Selling Song)”等3个奖项。防弹少年团因准备下个月发行的新专辑等日程问题没有参加颁奖典礼。虽然成绩不及去年的4冠王,但自2017年在该颁奖典礼上获得“最佳社交艺人(Top Social Artist)”以来,BTS已经连续6年获奖。 防弹少年团在“最佳组合”门中超过了Silk Sonic和摇滚乐队Glass Animals等。在“最佳畅销歌曲艺人”中,BTS与阿黛尔、艾德•希兰等展开了竞争。防弹少年团继去年的《炸弹》之后,今年又凭借《黄油》连续两年获得“最畅销歌曲”。但是到去年为止,防弹少年团已连续5年获奖的“最佳社交艺人”今年部门本身消失了。 今年获得最多奖项的歌手是受到美国年轻一代热烈支持的10多岁流行歌手奥利维亚•罗德里戈。包括“Top New Artists”、“最佳女艺人”在内,她共获得了7个奖项。当天颁奖典礼的主持人由著名说唱歌手吹牛老爹担任,Silk Sonic、Travis Scott、Megan Thee Stallion等装饰了祝贺舞台。在NBC电视竞赛节目《美国歌唱大赛》中夺冠的K-POP歌手Alexa暂时出演并发表了夺冠感想。 以Billboard排行榜的成绩和唱片销量为主要标准确定获奖者的Billboard公告牌音乐大奖和美国音乐大奖、格莱美奖一起被选为美国大众音乐界的三大颁奖典礼。

한국어