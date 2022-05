“苦等了3年”……终于能尽情享受韩流庆典“KCON”了. May. 16, 2022 08:12. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 15日,在日本东京附近的千叶幕张市。日本4人偶像组合OWV演唱了以“You Can Call Me Artist”开始的防弹少年团(BTS)的《IDOL》后,1万多名日本观众欢呼并挥手致意。他们挥舞着智能手机、扇子、荧光棒等各自准备的应援道具,尽情享受了难得举行的现场演唱会的气氛。 世界最大规模的韩流庆典“KCON”自2019年以后时隔3年在日本举行了线下活动。在14、15日为期两天的名为“KCON 2022 Premiere in Tokyo”的活动中,1.2万多张1.39万日元(约13.8万韩元)的演唱会门票售罄,展示了日本火热的韩流人气。活动主办方CN ENM方面表示:“考虑到新冠病毒肺炎疫情的情况,虽然准备了比以前小规模的活动,但加上附带活动,共有4万人以上来到了活动现场。” 乘坐2个多小时的电车来到活动现场的埼玉市市民菊池(18岁)说:“虽然因为新冠病毒的原因不能去韩国旅行,但我想感受韩国的氛围。如果解除旅行限制,一定要去韩国观看自己喜欢的组合Seventeen的演出。” 东京KCON因新冠疫情的出入境限制,没有韩国明星,只由日本艺术家进行。但是与Mnet签约,在日本播出的《Produce 101 Japan》中出演的成员组成的INI、OWV、Engine等日本的K-POP风格组合登上舞台,营造出了与韩国演唱会一样的氛围。 在演出之前,可以体验韩国文化的“KCON大会”也聚集了大批韩流粉丝。作为韩国粉丝俱乐部为“应援活动”准备的名物,现场设置了在日本也很有名的咖啡餐车。在可以体验贴纸照片拍摄、韩式妆容等的展区里,人潮涌动,需要排队1个小时以上。 本月初在首尔拉开帷幕的KCON将于本月和8月分别在美国东京和加利福尼亚州洛杉矶举行,并于10月再次在东京举行。韩国艺人也将大举参加10月的演出。

