“苦等了3年”……终于能尽情享受韩流庆典“KCON”了. May. 16, 2022 08:12. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 15日，在日本东京附近的千叶幕张市。日本4人偶像组合OWV演唱了以“You Can Call Me Artist”开始的防弹少年团（BTS）的《IDOL》后，1万多名日本观众欢呼并挥手致意。他们挥舞着智能手机、扇子、荧光棒等各自准备的应援道具，尽情享受了难得举行的现场演唱会的气氛。 世界最大规模的韩流庆典“KCON”自2019年以后时隔3年在日本举行了线下活动。在14、15日为期两天的名为“KCON 2022 Premiere in Tokyo”的活动中，1.2万多张1.39万日元（约13.8万韩元）的演唱会门票售罄，展示了日本火热的韩流人气。活动主办方CN ENM方面表示：“考虑到新冠病毒肺炎疫情的情况，虽然准备了比以前小规模的活动，但加上附带活动，共有4万人以上来到了活动现场。” 乘坐2个多小时的电车来到活动现场的埼玉市市民菊池（18岁）说：“虽然因为新冠病毒的原因不能去韩国旅行，但我想感受韩国的氛围。如果解除旅行限制，一定要去韩国观看自己喜欢的组合Seventeen的演出。” 东京KCON因新冠疫情的出入境限制，没有韩国明星，只由日本艺术家进行。但是与Mnet签约，在日本播出的《Produce 101 Japan》中出演的成员组成的INI、OWV、Engine等日本的K-POP风格组合登上舞台，营造出了与韩国演唱会一样的氛围。 在演出之前，可以体验韩国文化的“KCON大会”也聚集了大批韩流粉丝。作为韩国粉丝俱乐部为“应援活动”准备的名物，现场设置了在日本也很有名的咖啡餐车。在可以体验贴纸照片拍摄、韩式妆容等的展区里，人潮涌动，需要排队1个小时以上。 本月初在首尔拉开帷幕的KCON将于本月和8月分别在美国东京和加利福尼亚州洛杉矶举行，并于10月再次在东京举行。韩国艺人也将大举参加10月的演出。

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