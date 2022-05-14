韩国政府：“朝鲜新冠疫情严重……如果提出要求，将援助疫苗和医药品”. May. 14, 2022 07:29. by 崔智善 aurinko@donga.com. 尹锡悦总统就朝鲜新冠疫情扩散情况表示，如果朝鲜提出要求，可以支援疫苗及医药品。他的意思是，尽管朝鲜在尹锡悦就任之前就提高挑衅程度，但与此无关，韩国仍然可以提供人道主义援助。 总统室发言人姜仁善13日通过书面简报表示：“尹总统计划向朝鲜居民支援新冠疫苗等医药品，”“具体的支援方案将与朝鲜方面进行协商。” 因此，虽然有分析认为，从尹锡悦政府初期开始，通过防疫合作，僵化的南北关系可能会打开缺口，但总统室对实际措施持慎重态度。总统室高层相关人士表示：“朝方没有联系我方，”“今后将探讨有什么事情可以与国际社会一起做，并拭目以待。”这位人士还表示：“我们已经做好了如果朝鲜请求帮助就认真讨论的准备。” 朝鲜罕见地公布了累计新冠确诊病例规模等，加强了内部防疫。朝鲜《劳动新闻》当天报道说：“从4月底开始，不明原因的发热疾病在全国范围内爆发性地扩散，”“短时间内出现了35万多名发热者，12日一天内出现了18000名发热者。”这是朝鲜首次承认新冠确诊事实并公开具体数字。据悉，韩国政府当局也认为朝鲜新冠疫情扩散的情况非常严重。戴着口罩出现在正式场合的朝鲜国务委员长金正恩12日访问国家紧急防疫司令部，表示“防疫体系存在漏洞”，指示封锁全国所有道、市、郡。

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