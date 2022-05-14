美国得州韩裔美容院遭枪击，3名韩裔女性重伤. May. 14, 2022 07:30. by 任寶美 bom@donga.com. 美国全国广播公司（NBC）等媒体当地时间12日报道说，在美国得克萨斯州达拉斯韩人城美容院，3名韩裔女性遭到枪击。该美容院由韩人经营，事发当时有3名职员和1名客人等4名韩国女性。 达拉斯警方11日召开记者会表示：“11日下午2点20分，一名身穿黑色衣服的黑人男子打开美容院的门，开枪打伤了3名女职员,”“虽然还没有发现（以亚洲人为对象的）憎恶犯罪的明确线索，但并不排除这种可能性。”据悉，受害者被立即送往医院，没有生命危险。达拉斯警方公开了监控录相拍摄的嫌疑人和逃跑车辆，正在追踪。 美国联邦调查局达拉斯分局当天也表示：“在支援警方调查的同时，如果在联邦层面发现犯罪嫌疑，将立即展开调查。”根据得克萨斯州法律，枪击犯罪是有期徒刑2~20年的2级重罪，但如果被判断为憎恶犯罪，将被分类为1级重罪，并受到5~99年有期徒刑的处罚。 沃斯堡韩人会12日发表声明称：“达拉斯因这种令人厌恶的犯罪登上地区及全国新闻头条，对此感到遗憾，”“希望亚裔美国人积极对憎恶犯罪发声。” 最近一两年间，美国对亚裔的憎恶犯罪呈增加趋势。去年在佐治亚州亚特兰大，一名20多岁白人男子向亚洲人经营的3家水疗店开枪，导致4名韩国人等6名亚裔女性死亡。舆论调查专门企业皮尤研究最近进行的调查结果显示，63%的亚裔美国人回答说：“感觉以自己为对象的犯罪正在增加。”

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