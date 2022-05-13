销售额损失六成以上的小工商业者，最高可得到1000万韩元补助. May. 13, 2022 07:50. by 朴熙昌, 洪壽英 ramblas@donga.com,gaea@donga.com. 因新冠疫情扩散为保持社交距离而销售额减少六成以上的小商工人和企业，最早将从5月底起，可以获得最多1000万韩元的“损失补偿费”，227万户低收入层家庭最多可获得100万韩元。 政府12日召开由总统尹锡悦主持的首次国务会议，表决通过了史上最大规模的36.4万亿韩元补充预算案。这是新政府的首次补充预算，也是今年第二次补充预算。如果加上根据法律以地方交付税等支出的金额，补充预算规模将达到59.4万亿韩元。 补充预算的核心是支援因新冠抗疫而受到损失的小工商业者。为了兑现尹锡悦总统竞选公约中“完整的损失补偿”，政府将投入接近全体补充预算七成的24.5万亿韩元。对销售额减少的370万家小工商业者、小企业及中小企业，政府将支付最多1000万韩元的损失补偿费。如果包括文在寅政府的前两次防疫援助，他们最多可获得1400万韩元。 财源将利用超额税收，无需发行赤字国债。去年出现超过60万亿韩元税收推算误差的政府预测，今年国税收入也将比当初预想的多征收53.3万亿韩元。 尹锡悦认为经济形势严重，将于13日召开检查宏观经济和金融市场条件的宏观金融状况检查会议。经济副总理兼企划财政部长秋庆镐、韩国银行总裁李昌镛、各领域的民间专家将出席会议。

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