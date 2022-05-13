称颂老师. May. 13, 2022 07:51. . 东坡被赶到大陆最南端的中国广东省惠州，是因为与宰相章惇等改革派存在矛盾。那里高温多湿，地方病猖獗，是会危及性命的险地。但是东坡泰然自若，吃得很好，并埋头于回应平时仰慕的陶渊明的诗的工作。正因为尊敬这样的老师的诗和人品，诗人确信东坡也会像陶渊明一样千古流芳。苏的出仕与陶的归隐，情况虽有不同，但两人的风格和情味，却是多么相似啊。 诗的题目的意思是“回应陶渊明诗所作苏东坡诗的寄文”。回应陶渊明的诗而被称为“和陶诗”，东坡足足留下了109首。在东坡先生门下的黄庭坚在东坡死后为了表达对老师的追悼之情，在《和陶诗》的末尾加上了这首诗。与其说是诗，不如说是颂扬与陶渊明放到一起的老师的高品位的追悼词。也许正因为如此，诗摒弃了抒情的润泽，始终表现出平静的叙述。东坡经惠州漂洋过海到海南岛儋州，但始终没有失去超然心态。在结束6年多的偏僻地区生活后返回的水路上，他甚至写下了这样的诗句，“被贬南荒虽然九死一生我也不遗憾，因为这次远游是我平生最奇绝的经历（九死南荒吾不恨，兹游奇绝冠平生）。”成均馆大学名誉教授 附原文：跋子瞻和陶诗黄庭坚 【宋代】子瞻谪岭南，时宰欲杀之。饱吃惠州饭，细和渊明诗。彭泽千载人，东坡百世士。出处虽不同，风味乃相似。

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