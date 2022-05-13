地区政策消失，6月1日地方选举成为“非好感”总统选举的延长战. May. 13, 2022 07:50. . 6月1日地方选举参选者的候选人登记工作从昨天开始，为期两天。在此次选举中，将选出17个广域团体长和226个基础团体长、广域、基础议员。此外，还将实施没有政党公推的17个市道教育监的选举和7个选区国会议员的补缺选举。从19日开始，为期13天的正式选举运动将正式拉开帷幕。 地方选举近在眼前，但据说在现场却看不到“地方”。虽然参加选举的候选人提出了拯救地区经济的种种公约，但选民们却表现出冷淡的反应。据舆论调查，对于总管教育行政的市道教育监选举，回答“不关心”的人超过一半。选举似乎正在走向抛开参选候选人的方方面面和地方政策公约进行投票的“摸黑选举”。 在地方选举即将到来之际，总统尹锡悦和共同民主党常任顾问李在明站在前面，这不能不说是一种遗憾。尹锡悦在当选总统后进行地方巡回时，所到之处都与国民力量党团体长候选人同行。这无异于是要求选出“有实力的执政党候选人”的选举支援游说。虽说《选举法》中没有明文规定当选总统的中立义务，但当选总统应该克制引起介入选举疑惑的行为。 李在明顾问在大选失败两个月后突然登场，也是为了在此次地方选举中聚集大选支持层。即使以0.73%的差距惜败，在没有充分考虑大选失败责任的情况下出现这种态度也是不可取的。更何况，他选择有政治基础的城南盆唐甲，而去参加没有任何缘分的仁川桂阳补缺选举，似乎也没有名分。 在此前大选中激烈竞争的尹锡悦总统和李在明顾问再次展开对决，无异是一场大选延长战。这是地方选举后为了掌握政局主导权而展开的悬崖对峙。抛开选举的胜负不说，很多人担心此次选举将成为历届“非好感”大选的翻版。 建立草根民主的民选地方自治时代已经开启了27年。期间虽然经过了7次地方选举，但是像这次一样选举意义褪色的情况很少。即使不能完全排除行使公推权的中央政治的影响力，也要最大限度地发挥地方政治的固有领域。如果地方行政沦落为中央政治的代理战舞台，就无法期待能够实际改善地区居民生活的可取的政策竞争。

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