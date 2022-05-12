把政策抛在脑后，只谈“单一化”的教育监选举. May. 12, 2022 07:47. . 在6月1日的地方选举日，还将选拔17个市道的教育监。教育监是负责幼儿园和小学、初中、高中教育的首长，拥有决定是否废除私立高中或扩大革新学校等教育整体相关事项的权力。每年考试实施次数和上学时间、供餐菜单的最终决定权者也是教育监。对中小学教育界的影响力比教育部长还要强大，被称为“教育小总统”。 但在距离选举还有3周的今天，候选人之间的政策竞争仍然被抛在脑后，各阵营的单一化问题攻防战非常激烈。因新冠疫情而恶化的学历低下和私教育费负担、教师们对明年开始实行的高中学分制的集体抗议等，教育监需要解决的悬案不止一两个。但是，在首尔，直到正式候选人登记前一天的昨天为止，中立、保守阵营的3名候选人就单一化候选人决定方式进行了漫长的协商。进步阵营也正在就包括教育监曹喜昖在内的3名候选人是否单一化展开拉锯战。京畿道随着进步阵营候选人之间的单一化协商的延长，政策讨论已经消失。 候选人们只专注于单一化的原因，是选民们的漠不关心决定了各阵营的单一化当选和落选。单独举行教育监选举时，投票率仅为10%至20%。从2010年开始，随着地方选举日的同时举行，投票率有所上升，但10名选民中只有4人知道教育监候选人的名字和承诺。也就是说，大部分人只看候选人是进步还是保守就投了票。在2014年和2018年首尔市教育监选举中，保守阵营虽然获得过半数选票，但票数却出现分散，因此进步阵营的单一候选人曹喜昖靠渔翁之利接连当选。 2007年以实现教育自治为名引进教育监直选制后，在无理的单一化协商过程中塞钱或当选后非法特别录用的事实被曝光，站在法庭上的教育监不计其数。虽然教育的政治中立是宪法明示的价值，但是根据教育监的政治色彩，小学、初中、教育的偏向性争议也接连不断。需要重新思考的是，花费巨额税金，大量出现不正之风的教育监、制造教育政界的非教育性教育监选举是否应该如此放任不管。

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