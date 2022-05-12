新政府计划向370万名小工商业者支付“600万韩元+α”. May. 12, 2022 07:47. by 洪禎秀 hong@donga.com. 政府和国民力量党11日召开了尹锡悦政府上台后的第一次党政会议，决定向因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而受害的370万名小工商业者和个体户提供至少600万韩元的支援。党政计划从尹总统执政后开始迅速推进作为“1号大选公约”提出的新冠疫情损失补偿。 党政在当天会议结束后表示，将编制“33万亿韩元+α”规模的追加更正预算（追更）案，不论损失规模如何，至少支援600万韩元以上的损失补偿金。国民力量院内代表权成东表示：“要求向所有个体户、小工商业者、销售额在30亿韩元以下的中小企业等370万人至少支付600万韩元，政府接受了。”党政为了遵守尹总统“包括文在寅政府支付的400万韩元防疫支援金在内，将支援1000万韩元”的公约，将最低金额定为600万韩元。 尹总统将于12日召开首次国务会议，表决企划财政部制定的上述追加更正预算案，并提交到国会。如果包括文在寅政府时期的2月份处理的16.9万亿韩元规模的第一次追加更正预算，今年的追加更正预算总规模将增加到50万亿韩元以上。 党政还就包括之前被排除在支援对象之外的旅游业、演出展示业、航空运输业等达成了共识。再加上根据损失补偿法支付的损失补偿金，作为依据的损失补偿率将从现行的90%上调到100%，季度下限额也将从现行的50万韩元增加到100万韩元。这将与党政正在推进的600万韩元的损失补偿金分开支付。关于财源，经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示：“将从原点重新讨论所有酌量支出执行业绩，努力最大限度地挖掘支出结构调整、岁计剩余金等可用资源。” 国民力量计划尽快进行国会的追加更正预算讨论，尽可能在6•1地方选举前处理尹锡悦政府的首次追加更正预算。国民力量表示：“集中于与民生直接相关的小工商业者的损失补偿，恳切希望多数党共同民主党积极协助，使国会尽快处理追加更正预算案。” 对此，民主党院内代表朴洪根表示：“此次追加更正预算是补偿新冠疫情给国民造成的损失的最后机会”，“将最大限度地提供协助，并迅速进行审查。”但是对于去年53万亿韩元的超额税收，他表示“天文数字般的超额税收是动摇国家生计根基的严重的问题”，预告了将以企划财政部等为对象进行彻底的研究。

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