25%的企业表示：“希望尹政府把劳动改革作为最优先课题”. May. 10, 2022 07:56. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 众企业将“劳动限制”选为新政府需要推进的改革课题。经济团体也在尹锡悦总统就任之前强调了劳动限制等规制改革的必要性。 全国经济家联合会9日表示，在以250家大企业和250家中小企业等500家企业为对象进行的问卷调查中，25.2%的企业认为，最优先规制改革推进课题是“劳动规制”。其后依次为“环境与能源”（15.9%）、“大企业”（14.1%）、“建设与建筑”（13.5%）等。 对于新政府的规制改革政策方向，“为刺激经济的暂时性规制延期”占28.5%，所占比率最大。“改善违反全球标准的旧规制”占22.9%，“为培养新产业的相关规制整顿”占20.4%，紧随其后。 另外，企业感受到的规制改革感受度为95.9点，仍然很低。虽然比去年的92.1点有所上升，但未能达到100点。规制改革感受度是调查企业对前一年政府的规制改革是否满意的结果，超过100意味着“满意”，否则意味着“不满意”更多。 经济团体当天通过有关尹总统就任的评论，强调了劳动限制等各种规制改革的必要性。 大韩商工会议所表示：“希望新政府克服物价、汇率、供应网出现差池等短期危机因素，同时在中长期内实现国家、社会发展和经济再次飞跃”，“希望积极解决规制、劳动、公共、教育等各种改革课题。”与此同时，大韩商工会议所期待民官从综合观点出发，共同解决这些问题。 全国经济家联合会表示：“通过重新点燃民间的增长活力，挽救经济迫在眉睫”，“为了发掘未来食品和创造优质工作岗位，请尽全力打破规制。”韩国经营者总协会嘱咐道：“为了符合国际标准的大胆规制改革和劳资关系先进化，将带头改善法律和制度。”也就是说，要创造能够提高韩国经济活力的“适合企业经营的环境”，使企业投资活性化、创造工作岗位、经济增长等良性循环发生。 中小企业中央会也表示：“应该改善最低工资、每周52小时制、重大灾害处罚法等让中小企业感到困难的过度规制”，“通过设立相生委员会等消除两极化现象的制度基础，转换为大企业和中小企业共同增长的经济结构。”

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