寄望尹锡悦总统. May. 10, 2022 07:56. . 第20届尹锡悦总统时代已经开启。尹总统将在今天举行就职仪式，同时领导大韩民国为时5年。致以祝贺。就职仪式的口号是“再度大韩民国，全新国民之国。”希望能为增长引擎逐渐冷却的国家经济注入活力，为携手面向未来的团结国家而不是分裂为你方我方互相诋毁的自残国家打下基石。 但尹锡悦政府面临的政治状况并不乐观。目前，大韩民国分为选择“1号”的国民和选择“2号”的国民。一半左右的国民仍然没有对新政府敞开心扉。上台执政之际国民对新总统的支持率如此之低，这何曾有过。时隔5年交出政权的“巨大在野党”共同民主党正在寻找雪耻的机会。 经济、安保现实又是如何？可称是波涛汹涌。随着美中贸易战争、新冠大流行、乌克兰战争等的叠加，冷战结束后持续30多年的全球化、自由贸易模式正在崩溃。在全球经济危机中，高物价、高汇率、高利率的“三高”压制着韩国经济。朝鲜的金正恩持续进行导弹挑衅等，虎视眈眈地试探尹锡悦政府的安保力量。真可谓是在复合危机的状况下，尹总统担起了“大韩民国”号的无限责任。 将国家能量凝聚在一起，对抗内外危机和挑战，这完全是尹总统的责任。就是身负何等哲学和蓝图、和什么样的人一起运营国家的“领导力”问题。尹总统一直强调公正和常识、宪法价值、守护自由民主主义等。这些价值不能成为理念对决。要与国家利益、实用价值相协调。公正的原则和实用性的灵活性有时会相互冲突，但和谐的追求才是引领国政成功的捷径。这就是标榜保守的尹锡悦政府。不是靠兴奋和热情，而是要用分析和对策，来逐步实现改革。要知道，只顾着熬食上一届政府失败的国政运营，只会带来另一个失败。 大选这一政治战争已经结束两个月。战争结束后，将帅也要下马，但尹总统似乎还在另一场战争中。在候任总统时期，尹总统不是以妥协和沟通的政治力，而是以果断和强行的斗争力为主。虽然表示不会成为“帝王”，但应该反思一下，有没有表现出讨厌牵制和批评的“小王”形象。国政不能只靠正面突破、胜利者气质等。在遵守原则的同时，还要警惕，不要给别人以固执己见的形象。 从这一点来看，尹总统在组建第一届内阁或青瓦台参谋团人事安排等方面表现出的重用检察机关出身、偏重特定大学或地区、提拔同门等关系密切的人士等人事风格，确实存在很多担忧的地方。人事就是一切，这是古今真理。虽然共同民主党的歪心眼和扯后腿的行为应该受到批评，但坚持“自己的决定没有错误”的态度也不可取。从过去的事例中也可以看出，与国民对着干的政权不会成功，这一点也要铭记。 弹劾后在全面支持下上台的文在寅政权也在时隔5年后苦涩地退场。因为他是被困在阵营的“半拉子总统”。5年后，无论是延续政权还是再次让出政权，对尹锡悦政府来说都是“权不五年”。虽然是国民呼唤出来的总统，但国民并不只有热诚党员和支持层。应该追求分权、团结、协治。这并不像说的那么容易。即使如此，政治的复原最终要看总统的表现。与在野党进行沟通应不分昼夜。所有信息都集中于总统身上。要警惕信息垄断带来的独断专行和傲慢。“龙山”的空间不是本质。寻找不爱听的话听取意见，反映到国政上的沟通和倾听，非常重要。 眼前的难题还是经济。最重要的是要致力于恢复韩国经济的增长潜力。韩国的长期增长率从20世纪90年代初开始每5年下降1个百分点，甚至有人担心新政府结束时会下降到0%左右。还要恢复上一届政府5年间严重受损的财政健全性。与国民承诺的年金改革也不能像文在寅政权一样不负责任地逃避。在“不是肉与肉而是骨与骨碰撞”的激烈国家利益现场寻找生存坐标，也是尹政府的课题。代际矛盾、性别矛盾、地区矛盾、阶层矛盾等各种矛盾将会爆发。 要做的事情很多，要走的路还很长。归根结底还是“政治”的问题。虽然组成了“半个内阁”，但不能只怪在野党。除了以正直的领导力说服国民之外，别无他法。应该建立团结的基础，使进步和保守不是敌对共生，而是相生共存。了解一直默默无闻的中立民心，是寻找出路的方法。获得国民的信赖和成为蔑视的对象，都只是瞬间之事。虽然是政治新人总统，但也有了展现新的国家领导力的机会。

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