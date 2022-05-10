不要用资历看世界. May. 10, 2022 07:58. . 俄罗斯的二战胜利纪念日引起了世人的关注。有谍报说俄罗斯会宣布结束战争，相反也有人吓唬说会宣布全面战争。听着就觉得好笑。眼下的局面，不会因为俄罗斯单方面宣布结束战争，就是战争结束。最终，俄罗斯总统普京在9日的战胜庆典演说中强调了强硬政策，宣布了“全面战争”。 这场战争给全世界带来了痛苦和恐惧，很多人认为，乌克兰做出适当的让步不就行了?但是，赫尔松-克里米亚-顿巴斯走廊现在并不是俄罗斯军队牢牢掌握，也不是停止战争的方案。如果俄罗斯军队在两三年后以这一次获得的领土为基础再次进攻，乌克兰的命运将成为真正的风前之灯。 宣布全面战争也没有什么意义。即使下达动员令，也不能保证俄罗斯军队的能力在6个月内脱胎换骨。经济制裁没有想象中那么立竿见影的效果。考虑到俄罗斯独特的经济和国民性，如果因为至少还有面包和燃料，做好了回到前苏联时代的准备，也许能坚持更长时间。但是，在这种状态下，加强国防力量还遥遥无期。 俄罗斯已经错过了做出明智、理性选择的时机。因此更加无法知道结局。明确的教训只有一个。在这场战争之前，俄罗斯军队是恐怖的军队。由于冷战时期的偏见，很多人主张俄罗斯军队从那时到现在被低估了。 现代的俄罗斯军队与德苏战争时期不同，被当作是拥有大量和性能武器的一级军事国家。但从实战来看，漏洞百出。在军事力量方面，兵力和武器是重要的尺度。我们经常听到的世界军事力排名也是因为这样的资历。但能力比排名更重要。排名并不能说明能力。我们在这场战争中应该得到的教训不就是这个吗？ 历史学家

한국어