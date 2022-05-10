19岁的阿尔卡拉斯能否终结男子网球界的“德纳费三国时代”. May. 10, 2022 07:57. by 黃奎引 kini@donga.com. 卡洛斯•阿尔卡拉斯（19岁•西班牙•世界排名第6位）正在巩固其在男子网球界的司马炎 （236~290年）的地位。就像结束魏、蜀、吴割据的中国三国时代的司马炎一样，阿尔卡拉斯也被评价为负责诺瓦克•德约科维奇（35岁•塞尔维亚•第1位）、拉斐尔•纳达尔（36岁•西班牙•第4位）、罗杰•费德勒（41岁•瑞士•第46位）君临的“男子网球三国志”结局的新星。 9日，阿尔卡拉斯在男子职业网球（ATP）巡回赛大师1000系列赛马德里公开赛单打决赛中，以2比0（6-3、6-1）完胜亚历山大•兹维列夫（25岁•德国•第3位），刷新了2002年开始的该大赛最年轻（19周岁零3天）的冠军纪录。阿尔卡拉斯表示，“看到纳达尔（2010年）在马德里公开赛上夺冠，我第一次梦想成为网球选手。因此，获得该大赛冠军意义更加特别。” 上月24日在巴塞罗那公开赛上夺冠的阿尔卡拉斯凭借当天的冠军，成为继自己的偶像纳达尔（18周岁零11个月6天）之后，历史上第二个在四大满贯赛事次一级的大师1000系列赛中取得两个冠军的选手。阿尔卡拉斯在上月25日以18周岁零11个月20天的年纪占据世界排名第9位，也是继纳达尔（18周岁零10个月22天）之后，历史上第二年轻进入前十名的选手。 阿尔卡拉斯在红土球场举行的该大赛8强赛上首次战胜纳达尔后，在半决赛上又击败德约科维奇。阿尔卡拉斯是第一个在红土大赛上连续战胜上述两位选手的球员。对战排名前10位的选手取得7连胜的阿尔卡拉斯以28胜（3负）保持着赛季最多胜记录。 阿尔卡拉斯在16日开始举行的本赛季第二个大满贯赛法国网球公开赛上也被评价为强有力的冠军候选人。纳达尔也在19岁当时的2005年以法国公开赛冠军为契机，跻身男子网球“三巨头”的行列。阿尔卡拉斯说：“我认为法国公开赛是挑战的舞台。我想挑战一下，在（五盘三胜制）大满贯赛事中，我的实力到底能走多远。”

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