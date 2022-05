韩东勋:“‘完剥检调’,国民的忧虑很大” VS 共同民主党:“是要打架吗?”. May. 10, 2022 07:57. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主党和国民力量党9日在法务部长候选人韩东勋的人事听证会上,就所谓的“完剥检调”(完全剥夺检察机关调查权)法案发生了正面冲突。 韩东勋当天在国会法制司法委员会举行的听证会上致辞时表示:“最近国会通过了‘完剥检调’法案,即将实施,国民非常担心,”“该法案很难处罚腐败的政界人士和公职人员,这一过程中国民将遭受的损失过于明显。” 共同民主党立即要求韩东勋进行道歉。共同民主党议员金钟民(音,下同)声讨说:“执意使用‘完剥检调’一词是想打架,”“虽然我参加过多次听证会,但在致辞中表示‘要打上一架吗’的候选人还是第一次。”对此,国民力量党议员尹汉弘表示:“共同民主党为什么要强行处理?如果是非常好的法律,怎么会强行处理呢?” 在经过近两个小时的攻防战后,在下午开始的听证会上,共同民主党主张有必要对韩东勋的高中生女儿捐赠笔记本电脑、外国代笔作家等“攒资历”疑惑进行强制调查。该党议员金容珉批判道:“女儿的攒资历活动可以成立第三方贿赂罪、渎职增财、妨碍业务、违反著作权法等,”“从韩候选人强调的公正、正义和常识来看,当然是调查对象。” 对此,韩东勋回答道:“未成年的女儿被‘打上坐标’,受到难以承受的攻击,因此受到了冲击,”“上传了没有用于入学考试,也没有计划使用的习作水平的文章,连调查的话都说了出来,有点过分。”

