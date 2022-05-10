韩东勋：“‘完剥检调’，国民的忧虑很大” VS 共同民主党：“是要打架吗？”. May. 10, 2022 07:57. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主党和国民力量党9日在法务部长候选人韩东勋的人事听证会上，就所谓的“完剥检调”(完全剥夺检察机关调查权）法案发生了正面冲突。 韩东勋当天在国会法制司法委员会举行的听证会上致辞时表示：“最近国会通过了‘完剥检调’法案，即将实施，国民非常担心，”“该法案很难处罚腐败的政界人士和公职人员，这一过程中国民将遭受的损失过于明显。” 共同民主党立即要求韩东勋进行道歉。共同民主党议员金钟民（音，下同）声讨说：“执意使用‘完剥检调’一词是想打架，”“虽然我参加过多次听证会，但在致辞中表示‘要打上一架吗’的候选人还是第一次。”对此，国民力量党议员尹汉弘表示：“共同民主党为什么要强行处理？如果是非常好的法律，怎么会强行处理呢？” 在经过近两个小时的攻防战后，在下午开始的听证会上，共同民主党主张有必要对韩东勋的高中生女儿捐赠笔记本电脑、外国代笔作家等“攒资历”疑惑进行强制调查。该党议员金容珉批判道：“女儿的攒资历活动可以成立第三方贿赂罪、渎职增财、妨碍业务、违反著作权法等，”“从韩候选人强调的公正、正义和常识来看，当然是调查对象。” 对此，韩东勋回答道：“未成年的女儿被‘打上坐标’，受到难以承受的攻击，因此受到了冲击，”“上传了没有用于入学考试，也没有计划使用的习作水平的文章，连调查的话都说了出来，有点过分。”

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