明天，朝野将互换身份. May. 09, 2022 07:48. . 明天，随着当选总统尹锡悦就职，朝国政治的权力格局也将发生改变。曾两手分掌政府和国会的共同民主党现在失去了一方权力，成为拥有巨大议席的在野党，原本在野党的国民力量党虽然是少数议席，但将转变为与政府共同承担国政责任的执政党。在这种互换的处境下，国民力量党和共同民主党应该各自体现负责任的政治。但两党仍然否定这样的现实，进行着自我矛盾和自相矛盾的不负责任的政治。 改变朝野两党是国民选择的3月9日总统选举的结果。在0.73个百分点的险胜的胜负结果中，朝野两党都向国民承诺了团结和协治，但都只是在那时候。共同民主党就像没有发生过一样，以强行表决、强行通过进行立法上的独断专行，而国民力量党是以没有对策的不妥协强攻进行对抗。在这种对立和冲突、混乱和矛盾中，尹锡悦新政府即将上台。 共同民主党以国会多数议席强行通过“完全剥夺检察机关调查权”立法后，还单方面推进成立司法改革特别委员会，讨论成立重大犯罪调查厅。就连把法制司法委员长交给国民力量党的承诺也像弃如破鞋。共同民主党虽然如此行使立法权力，但似乎不知道如果没有政府的执行意志，就有名无实。想不起来之前每次向在野党要求“国政协助”的时候了。 尹锡悦和国民力量党也没有什么不同。从总统办公室迁往龙山开始，到否定和推翻前任政府的政策，再到启用不合格人士，新权力的固执和傲慢显得尤为突出。虽然可以批评在野党“扯后腿”，但这不能成为失败的借口。在朝小野大的国会上，如果没有通过妥协和深思熟议的政治能力，就不可能顺利运营国政。首先应该恢复已失去能力的政治。其开始应该是国民力量党一直高呼的“尊重在野党”。 无论是国民力量党还是共同民主党，依靠半边权力，将一事无成。各自单方面的独断专行会导致政治的失败，这只会导致国政的瘫痪和国民的不幸。即使从现在开始，更换新位置的朝野也应该开始寻找共同和同意，而不是分歧与反对，如果不是这样，就应该开始寻找相通和类似之处的成熟政治。这是两个月前国民向韩国政治圈下达的命令，也将是国民在不到一个月的地方选举中作出判断的标准。

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