孙兴慜攻入英超联赛第20球，帮助球队客场战平强敌利物浦. May. 09, 2022 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）作为亚洲球员，首次在欧洲足球五大联赛中单赛季攻入20球。这是他距离2010年在德国甲级联赛汉堡队出道欧洲足球第一级联赛后，已过去了整整12年时间。 8日，在英超联赛（EPL）客场对阵利物浦的比赛中，孙兴慜在下半场第11分钟率先打进一球，这是他本赛季的第20粒联赛进球。在包括EPL在内的欧洲足球五大联赛西甲（西班牙）、意甲（意大利）、德甲（德国）、法甲（法国）中，孙兴慜是第一个在单赛季打进20粒进球的亚洲球员。在1日与莱斯特城队的比赛中攻入第18、19粒联赛进球的孙兴慜刷新了此前由前国家队主教练车范根在德甲勒沃库森队效力时期的1985~1986赛季创造的欧洲联赛韩国球员单赛季最多进球纪录。 如果孙兴慜在本赛季剩下的3场比赛中再进一球，将追平亚洲球员在欧洲大陆所有甲级联赛单赛季的最多进球纪录。伊朗国家队前锋阿里雷扎•贾汉巴赫什（费耶诺德队）在征战荷甲联赛的2017~2018赛季，曾攻入21球，成为最佳射手。这与孙兴慜自己此前在2020~2021赛季创下的单赛季正式比赛个人最多进球（22球）相比，也只差1球。孙兴慜在本赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧会杯上也攻入了1球。 目前位居英超联赛射手榜第二位的孙兴慜将与当天没能进球的对方前锋穆罕默德-萨拉赫（30岁•22球）的差距缩小到2球，使射手王竞争更加激烈。包括当天的比赛在内，孙兴慜在最近7场比赛中攻入9球，以成熟的球感追到了萨拉赫的眼皮底下。在最近7场比赛中，萨拉赫只在上月22日与曼联队的比赛中攻入2球。从最近的这种气势来看，孙兴慜反败为胜的可能性也非常大。英格兰是“足球的故乡”，甲级联赛已有130多年的历史，但至今为止还没有亚洲球员获得过射手王。在与利物浦队的比赛结束后，孙兴慜表示：“比起我进球，球队参加欧洲冠军联赛更重要。只要球队能赢球，我即使不进球也没关系。”托特纳姆热刺队在下半场第29分钟被利物浦扳平比分，最终双方以1比1握手言和。目前，托特纳姆热刺队积62分（19胜5平11负），落后少赛一场的第四名阿森纳队1分。EPL只有进入前4名球队才能参加下个赛季的欧足联冠军联赛。热刺队和阿森纳队将于13日展开直接交锋。 利物浦队主教练尤尔根•克洛普赛后表示：“托特纳姆热刺队的世界级前锋正在准备反击。孙兴慜和凯恩获得了充分休息，这就是我们在今天的比赛中陷入苦战的原因。”因当天的失利，利物浦停止了从去年11月21日与阿森纳队的比赛开始的安菲尔德（利物浦主场）12连胜。

한국어