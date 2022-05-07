朝鲜丰溪里出现核试验准备迹象……维修坑道，出现卡车. May. 07, 2022 07:17. by 申镇宇记者、尹相虎 军事记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com、weappon@donga.com. 据悉，朝鲜的核弹头小型化实际上已进入完成阶段，咸镜北道吉州郡丰溪里核试验场又被捕捉到了准备进行核试验的迹象。美国媒体也援引美国军方和情报部门的话报道说，朝鲜将于本月进行第七次核试验。韩国国防当局也认为，朝鲜进行核试验的时间是尹锡悦政府上台（10日）之后和美国总统拜登访韩（20日）之前。 综合6日《东亚日报》记者的采访内容，韩国政府当局确认了朝鲜在丰溪里核试验场南侧3号坑道附近直到前一天还在进行维修工作的事实。入口外部新建的建筑物正在进行收尾工作，捕捉到了人力和装备在坑道继续来往的情况等。 美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”也报道称，以4日拍摄的卫星照片为基础，观测到了货车停在3号坑道周边核试验场指挥所大楼前。这是自3号坑道改造工作以来，首次在指挥所附近发现车辆。这意味着，朝鲜很有可能恢复在坑道连接主要外部道路和桥梁等的保安设施——指挥所，重新投入使用。 美国有线电视新闻网（CNN）当地时间5日援引拜登3名政府官员的话报道说，美国军方和情报部门得出结论，朝鲜本月末可能会在丰溪里核试验场进行核试验。这些官员表示：“正在关注朝鲜是否在核试验场设置了要进行试验的核弹。” 在这种情况下，白宫发言人简·普萨基当天就朝鲜发射弹道导弹等问题被问到“是否会影响拜登总统的亚洲巡访”时，回答说：“当然会有安保诊断。”但她同时表示：“在巡访中，朝鲜发射导弹并不是令人担忧的问题。” 韩国军方部分人士分析说，朝鲜可能会在此次核试验中接连进行被称为“游戏改变者”的小型核弹头试验。 通常弹头越小、越轻，就越需要起爆装置小型化等高技术。也就是说，如果朝鲜制造了更小的战术核弹头，通过一次试验很难证明其性能。对此，有人提出，丰溪里核试验场3号坑道在一天或两天内进行2、3次以上数千吨（1千吨等于1000吨TNT的爆炸力）级核试验的可能性。3号坑道内部是拥有2个起爆室的“分支坑道”，这也是进行连锁核试验的有利条件。

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