短道速滑选手黄大宪和郭润起放弃下赛季国家代表资格. May. 06, 2022 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 2022年北京冬奥会短道速滑男子奖牌得主黄大宪（23岁•江原道厅）和郭润起（33岁•高阳市厅）放弃了下赛季国家代表的资格。 虽然两位选手参加了4日在首尔芦原区泰陵室内滑冰场举行的2022~2023赛季国家代表第一轮选拔赛第一天的比赛，但在第二天即5日双双宣布弃权，没有参加比赛。北京冬奥会男子1500米金牌得主黄大宪在男子5000米接力赛中与老将郭润起合作获得一枚银牌。 经纪公司Lianat表示，黄大宪因确诊新型冠状病毒肺炎（COVID-19）导致状态下降，放弃了剩下的比赛。黄大宪在4日的男子1500米半决赛中摔倒被淘汰，在500米决赛中原本他将以预赛第一名出战，但被取消资格。黄大宪通过经纪公司表示：“虽然此次比赛弃权，但我认为本赛季是充电赛季，明年将再次挑战国家代表资格。” 郭润起前一天在男子1500米半决赛中滑倒受伤，放弃了剩下的比赛。据郭润起所属公司Brion Company透露，进行核磁共振成像（MRI）检查的结果，（郭润起）被诊断为左大腿肌肉撕裂。 北京冬奥会女子代表队的大姐大金雅朗（27岁•高阳市厅）也为了恢复膝盖伤病，宣布不参加本次选拔赛。 短道速滑国家代表选拔赛分为1、2轮进行，只有进入第1轮比赛男女各自排名前24名的选手才能参加第2轮比赛。第2轮比赛将于7、8日在同一地点举行。

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