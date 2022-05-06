警察准备生-法学院学生“因刑诉法修正案而焦头烂额”“要重新学习变更的刑诉法”. May. 06, 2022 07:51. by 李承宇记者 suwoong2@donga.com. “离考试没剩多久时间了，法律又变了。一、两道题就能改变录取与否……” 已经准备警察公务员考试3年的朴贤宇（31岁）听到刑事诉讼法修正案被通过的消息后，感到非常郁闷。朴某说：“离考试还有3个月左右，突然改变了法律，除了以前学习的东西之外，还要学习新的内容，感到很茫然。”包含限制检察机关补充调查权内容的《检察机关调查权完全剥夺》刑诉法修订案3日公布后，警察公务员和律师考生之间出现了不满的声音。在8月20日警察公务员下半年考试和明年1月律师考试没剩多久的情况下，随着刑诉法的修订，考试学习出现了问题。 修改的法律案是刑诉法的调查部分，每年在警察考试刑事法科目40道题中出8道题，在9级检察职刑诉法科目20道题中出6道左右。 今年3月报考了警察考试的金贤洙（26岁）表示：“以真题为主学习的考生而言，法律修改时没有可参考的问题，教材和网课也必须要重新购买”，“本来就因去年1月的检警调查权调整和今年警察公务员考试改编变动很大，现在更混乱了”。 正在准备8月警察下半年考试的禹某（26岁）诉苦表示：“如果法律在9月施行的话，从8月考试开始修改的内容会出来，还是会从明年上半年开始反映出来，现在还不知道。不知道在什么范围内学习比较好。” 法学专门研究生院学生也担心修改的法案会影响考试准备。首尔大学法学院的3年级学生A某表示：“包含明年律师考试范围的考试用法典在3月末问世，但现在范围改变了，感觉这两个月白学了”，“修改的部分大多与刑事实务领域有关，担心这会对拿着真实诉讼文件备考的律师考试产生很大的影响。” 但是，在补习班和学校教授刑诉法的教授预测说，此次修订案不会对考试产生太大影响。 在警察公务员准备学院讲授《刑事法》的崔正勋教授表示：“《刑事诉讼法》调查部分的8道题中，可能只有3、4道会发生变化。法律内容则没有太大变化，因此对考试不会产生太大影响。”首尔大学法学专门研究生院教授李相元指出：“理论上没有很多内容发生变化，因此考试内容不会发生太大变化。”

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